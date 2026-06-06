下雨天開車別大意！少做「1動作」秒噴1200元 一票駕駛都中招

近日全台各地頻繁降雨，不少駕駛認為白天視線良好，即使遇到下雨也不必開啟大燈。不過實際上，根據現行交通規定，只要遇到降雨、濃霧、天色昏暗或其他影響視線的情況，駕駛人行車時都應開啟頭燈，否則恐面臨罰鍰處分。

曾有網友在臉書社團「iBeta愛北大」發文提醒，許多人誤以為白天下雨只要看得清楚路況即可，但其實只要有降雨情形，就應主動開啟大燈。他表示自己曾因雨天未開頭燈收到1200元的罰單，事後才得知即使車輛已配備日行燈，也無法取代法規要求的大燈功能，因此特地分享經驗，希望其他駕駛不要重蹈覆轍。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友坦言過去並不知道相關規定，「我的老天爺啊，這樣也能被開罰單…還開罰1200元，驚人」、「所以開Auto，在這種情形也會被檢舉？」、「我以為只有進山區才要欸，現在連城市也要？」「謝謝提醒，沒開燈真的很危險！」、「我也遇過一次，讓我非常不爽，我有去申訴，一樣沒用」。

事實上，新北市政府交通事件裁決處就曾貼出案例，一名陳姓駕駛人在白天下雨時行車，因未依規定開啟大燈遭民眾檢舉開罰。陳男不服提起行政訴訟，認為當時天色明亮、視線無礙，沒有開燈必要。不過法院審理後認定，相關法規並未以雨勢大小作為判斷標準，只要客觀上存在降雨事實，就有開啟大燈的義務，因此判決駕駛敗訴。

新北市交通事件裁決處表示，依據《道路交通安全規則》第109條規定，汽車行駛時如遇雨、濃霧或天色昏暗等情形，應開啟頭燈。尤其在降雨天候下，燈光不只是提供照明，更能增加車輛被看見的機會，降低事故發生風險。根據統計，僅此類未依規定開燈案件，112年就累計超過900件。

裁決處也提醒，許多駕駛誤將日行燈視為大燈，但兩者功能並不相同。日行燈主要用於提升白天辨識度，無法完全取代頭燈效果。民眾若在雨天上路，除了記得開啟大燈外，也應適度降低車速、保持安全車距並隨時注意路況，才能兼顧自身與其他用路人的安全。