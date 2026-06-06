梅雨下周二抵達！豪大雨開轟全台都逃不過 恐一直影響到端午節前

低氣壓遠離，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然未來可能有繼續增強趨勢，但對台灣的影響已經逐漸告一段落。明天這個低氣壓或熱帶性低氣壓、甚至颱風，將快速掠過日本九州、四國以及本州南岸一帶區域，可能帶來風雨的情況，接近日本附近時的路徑有點類似先前的薔蜜颱風，雖然強度較弱，提醒前往日本的民眾注意明天天氣情況。

吳聖宇表示，台灣附近風向轉為偏北到西北風，低氣壓也把西南季風水氣暫時往東帶離台灣附近，因此今天水氣較少，降雨也跟著減少下來，預期中午之前在偏北到西北風迎風面的北部地區、中北部山區一帶仍有局部短暫陣雨，其他地方的雲量也較多。

不過，他說，中午過後留意熱對流發展擴散，可能帶來的局部短暫陣雨或雷雨，降雨以各地山區為主，平地比較有機會受影響的區域偏向東半部的宜花東一帶，雨量預報不多，不過熱對流發展處仍可能有局部短時較大雨勢機會。

晚間台灣附近風向又漸轉偏西到西南風，他說，今晚到明天清晨，中部以南地區可能有局部短暫陣雨機會，其他地方為多雲天氣。受到偏北風的影響，今天白天北部、東北部高溫28至30度，其他地方高溫則是在30至32度左右。

明天風向轉西南風，水氣慢慢增多，不過吳聖宇表示，西南風還不是很強，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用，陸地上的熱對流發展比較旺盛，各地山區、北部東半部平地都有午後雷雨發生的機會，並有局部大雷雨出現的可能性。溫度將回升，東半部高溫30至32度，西半部32至34度或以上，降雨之前有局部高溫出現的機會。

目前是梅雨季，吳聖宇表示，下周一北邊鋒面逐漸接近，鋒前西南風增強，水氣也更多，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，白天陸地上的熱對流發展也會更加旺盛，留意局部大雷雨出現的情況，有大雨或局部短時豪雨發生機會，山區、低窪及危險區域要暫時避免前往。東半部高溫30至32度，西半部高溫32至34度或以上。

下周二鋒面抵達，吳聖宇表示，下周三逐漸往南移動，西半部、東北部地區有大雨或豪雨，花東地區也有大雨出現機會。下周四鋒面位置較偏向南部上空，到了下周五鋒面又開始緩慢北移，西半部仍要留意大雨或局部短時豪雨機會，東半部有局部大雨。下周六到14日鋒面將在台灣中北部一帶擺動，西半部、東北部有大雨或豪雨，花東地區有大雨機會。

吳聖宇表示，6月15日隨著中高層短波槽東移，鋒面可能在台灣附近斷開成兩部分，一部分隨短波槽繼續向東移開，另一部分則逐漸被西南季風往北推，台灣附近西南季風水氣仍多，大氣仍不穩定，各地預報仍有短暫陣雨或雷雨，留意熱力作用配合出現的局部大雷雨。

他說，6月16日至18日鋒面有繼續慢慢向北移動的趨勢，逐漸退回到長江以南區域，西南季風豐沛的水氣也會逐漸轉向大陸華南一帶，台灣位於邊緣，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，陸地上的午後熱對流發展也還是會比較旺盛一些。鋒面如果退得愈北邊，西南季風水氣愈減少，天氣型態就會愈偏向午後雷雨為主。

6月19日開始的端午節連續假期，吳聖宇表示，在太平洋高壓逐漸西伸北抬的影響下，預期會更偏向夏季午後雷雨的天氣型態，今年的梅雨也即將接近尾聲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。