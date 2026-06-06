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荷花、蓮花不一樣？專家解惑 1張圖學料理涼拌藕片
昨天是24節氣「芒種」，農業部表示，現在進入芒種時節，天氣逐漸炎熱、潮濕，也代表許多夏季作物開始成熟。這個時候，正是蓮藕鮮甜爽脆的季節。
農業部表示，荷花、蓮花，其實都是同一種植物。蓮花生長在水域環境中，具有「先葉後花」的生長節奏，葉片會挺出水面、表面具有天然疏水特性，花後形成蓮蓬。而容易被混淆的「睡蓮」，則是葉片平貼在水面、葉片圓形有深裂縫，葉緣全緣或鋸齒緣，花朵也多貼近水面生長，與挺水生長的蓮花明顯不同。
蓮花可食用的部分除蓮子外，農業部表示，還有藏在淤泥中的「蓮藕」，是蓮的地下根狀莖，橫生於泥中，一節一節串連，儲存水分與養分。
農業部表示，芒種時節食慾容易受天氣影響，不妨來一道清爽的「家常涼拌藕片」，酸香爽口、清脆開胃，是適合夏天的日常小菜。
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