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梅雨+西南風下周登場嚴防致災雨 降雨高峰期長達6天 恐端午節前才結束

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強盛西南風和梅雨鋒面下周全面登場。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
強盛西南風和梅雨鋒面下周全面登場。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

強盛西南風和梅雨鋒面下周全面登場。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著西南季風逐漸建立，梅雨鋒面也將南下接近台灣。兩者配合之下，下周台灣將迎來今年梅雨季以來最明顯、最持久的一波降雨，部分地區甚至不排除出現致災性劇烈降雨，提早做好準備。󠀠

今明兩天台灣持續受西南季風影響，水氣仍偏多，天氣稍不穩定。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天各地不定時短暫雨，明天以午後雷陣雨為主。下周一隨著梅雨鋒面逐漸接近，西南風同步逐漸增強，並帶來更多水氣，各地不定時短暫雷陣雨，午後容易大雷雨。󠀠

下周二至14日，梅雨鋒面滯留台灣上空，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強盛西南季風同時持續輸送豐沛水氣，這幾天都是降雨高峰期。各地將出現持續性的雨勢，尤其中南部地區迎風面關係，降雨時間長。如果雷雨帶發展特別旺盛，需特別嚴防致災性的劇烈降雨。鋒面位置每天都可能南北擺動，實際雨區及雨量分布仍會有所變化，必須密切追蹤。󠀠

6月19日就是端午節，至於下周梅雨鋒面影響何時會結束？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前初步預估可能要到17日以後，太平洋高壓開始西伸增強後，才有機會進入盛夏，要做好下雨下到很煩躁的心理準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

端午節

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