大旱後暴雨要特別小心 專家以八八風災為例 最致命的「旱澇交替」現象

「大旱後的大雨，要特別小心」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，大旱之後的接連暴雨，是氣候變遷下最致命的「旱澇交替」現象。

他說，長期的乾旱，會讓土壤變得乾硬且缺乏植被抓地力，此時，當暴雨突襲時，土壤無法快速吸收水分，極易引發嚴重的山洪、土石流與低窪地區積淹水，使得原先可能災情更加慘重。台灣過去歷史上，幾次著名的旱澇交替災情與極端氣候事件分析如下，值得借鏡。

歐菲莉颱風與土石流正名（1990年）乾旱背景，林得恩說，1990年上半年，台灣曾遭遇嚴重春季乾旱。同年6月23日，歐菲莉颱風挾帶超大豪雨登陸台灣，花蓮秀林鄉銅門村發生大規模山崩與土石流，造成29人死亡、6人失蹤，這場災難震驚全台，也促使媒體與政府正式將此災害現象，定名為「土石流」災害。

而台灣人集體傷痛記憶的八八風災，他表示，2009年莫拉克颱風的旱澇連鎖反應，台灣西部在2009年8月前遭逢大旱，當時還持續緊鑼密鼓的召開全國性的抗旱整備會議。沒想到的是，隨後在8月8日，因莫拉克颱風及其所引進強烈西南氣流，劇烈且集中的降雨現象，發生台灣現代史上死亡人數最多的「八八風災」，也使得原先可能的災情更加嚴重。

2021年「百年大旱」與接連超級豪雨乾旱背景，林得恩表示，2020年至2021年春季，台灣經歷了半世紀以來最嚴重的缺水危機，多處水庫見底，同步並實施大規模分區限水與停灌。然而， 2021年5月起的暴雨反撲，梅雨鋒面與颱風陸續報到，其中5月下旬台北發生打破歷史紀錄的超級豪雨，多處地下道及市區嚴重積水，隨後數月的熱帶性低氣壓更讓中南部山區面臨致災性豪雨。

他說，面對於歷史上的極端氣候事件，以及氣候變遷如何加劇乾旱與豪雨的複合式災情，更應該謹慎應對、小心應變。