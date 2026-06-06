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氣象署1張圖看天氣展望 滯留鋒面+西南季風 降雨這時才趨緩
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期中起受滯留鋒面與西南季風影響，全台有雨，西半部有局部較大雨勢發生機率。第2周鋒面仍於台灣附近徘徊，期中後太平洋高壓西伸，鋒面有北抬的趨勢，各地降雨趨緩。
氣象署提醒，梅雨季期間，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨瞬間大雨等較劇烈天氣現象，隨時留意氣象署最新預報資訊。
第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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