氣象署1張圖看天氣展望 滯留鋒面+西南季風 降雨這時才趨緩

四年前的十一月，林爰言的大兒子在台東都蘭海邊失蹤，三天後的清晨，兒子隨浪上岸。她忍住悲痛，握著孩子的手，摸著他的肩，告訴他：「不要自責，謝謝你的二十五年在我的生命中，讓我可以帶你回家。」

2026-06-06 00:12