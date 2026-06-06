今明強對流發展 吳德榮：下周進入典型梅雨旺盛期 滯留鋒威脅防致災雨

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台中、南投及嘉義至高雄山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空仍有鬆散的低壓雲系，伴隨零星的回波，各地有局部降雨。

他表示，今、明兩天低壓雲系漸遠離，大氣仍不穩定，偶有局部短暫陣雨，部分地區午後有強對流發展；應注意其所伴隨的劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。今天北部24至32度、中部23至33度、南部24至34度、東部23至34度。

關於梅雨滯留鋒影響時間，他說，根據最新模式模擬顯示，下周一至15日梅雨季第5波滯留鋒南北徘徊；下周一接近，強對流漸擴大；下周四略南移，強對流偏在中南部；下周五又北移，強對流再擴大全台。

吳德榮表示，配合西南季風盛行，台灣進入典型的梅雨旺盛期。因大氣很不穩定，易有中小尺度系統在附近被激發，帶來劇烈天氣及致災性降雨的威脅，期間各地皆應特別注意中央氣象署的特報，及早作好防災準備。

至於梅雨旺盛期將持續多久？吳德榮表示，最新歐（ECMWF）、美（GFS）模擬，至少延續至15日，型態略有差異，但皆還未到盡頭。而超過10天的模擬，因模式的不確定性大，可信度已降低，故能延續多久，莫急下定論，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。