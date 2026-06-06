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龍鳳胎滿百日…台中42歲網紅牙醫張元瀚猝逝 妻淚崩：下輩子再當夫妻

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
牙醫張元瀚告別式昨在台中舉行，現場湧入大批親友、昔日患者前來送最後一程。圖／讀者提供
牙醫張元瀚告別式昨在台中舉行，現場湧入大批親友、昔日患者前來送最後一程。圖／讀者提供

台中42歲網紅牙醫師張元瀚今年4月才分享龍鳳胎兒女滿百日的喜悅，5月底驚傳因心肌梗塞驟逝，家屬昨辦告別式，逾500名親友、昔日病患送行；張妻、牙醫師葉映彤今首度發聲，PO文寫下深情告白悼念摯愛，「下輩子，不管多遠，我一定還會找到你，再跟你當一次夫妻！」

張元瀚生前經營昕展牙醫診所，醫術精湛、待人親切，廣受病患信賴，他還經常上網分享「牙醫夫妻愛說話」等日常、衛教影片，粉絲眾多，5月底驚傳離世，消息傳出，令親友、病患、粉絲震驚、不捨，紛紛上網表達哀悼。

妻子葉映彤面對丈夫驟逝，堅強接手診所，診所也更名為「彤昕牙醫診所」，延續張元瀚一路堅持的醫療理念、專業精神與對患者的用心，繼續守護每位患者的口腔健康。

葉映彤今在社群平台PO文悼念丈夫，追憶兩人一起工作、上下班、吃飯、討論病人與診所未來，「有時忙到半夜還在聊雙寶與旅行計畫，我一直以為這樣的日子還會很久很久。」

葉映彤表示，丈夫離世後，她仍會下意識想傳訊息給他、一度錯覺他只是暫時離開；她心疼丈夫長期承受巨大壓力，「想把所有事情都做到最好，卻很少照顧自己。」她自責沒有更早察覺丈夫的疲憊，遺憾兩人才剛迎來人生新階段，原本期待一起陪雙寶長大、旅行、打高爾夫球，如今都成為未完成的心願。

葉映彤承諾，會照顧好孩子，也會讓雙寶知道父親是一位溫柔、認真且深愛家人的人；她在文末寫下深情告白「今年5月22日，你出發去遠行了。下輩子，不管多遠，我一定還會找到你，再跟你當一次夫妻」，並向丈夫道別「寶寶，你辛苦了，好好休息，剩下的我會替我們完成」。

牙醫張元瀚告別式昨在台中舉行，現場湧入大批親友、昔日患者前來送最後一程。圖／讀者提供
牙醫張元瀚告別式昨在台中舉行，現場湧入大批親友、昔日患者前來送最後一程。圖／讀者提供

網紅 牙醫 台中

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