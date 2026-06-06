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光達判讀 941株巨木 10年少5%

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
由林試所、成大共組的「找樹的人」團隊，利用空載光達技術，尋找台灣六十五公尺以上的巨木。圖為全台第一高樹、台灣杉「大安溪倚天劍」，樹高八十四點一公尺。圖／林試所提供
由林試所、成大共組的「找樹的人」團隊，利用空載光達技術，尋找台灣六十五公尺以上的巨木。圖為全台第一高樹、台灣杉「大安溪倚天劍」，樹高八十四點一公尺。圖／林試所提供

「找樹的人—巨木地圖計畫」團隊昨發表「尋找台灣最高樹之旅」最新研究，除了確認位於大安溪上游的台灣杉「大安溪倚天劍」樹高達八十四點一公尺，是目前已知台灣第一高樹，也是東亞最高樹外，團隊也比對兩期、相隔約十年的光達資料，發現九四一棵巨木中，約有百分之五已消失，消失速度超出預期。

成大測量及空間資訊學系教授王驥魁解釋，這些巨木多生長於陡峭山谷，地質本來就較容易崩塌，但因為這些地方難以抵達，無法確實釐清這些巨木消失的原因。

農業部林試所副研究員徐嘉君說，團隊無法確知巨木死亡率正常值是多高，但估計這些巨木的年齡介於八百到一千歲，所以十年來，約百分之五的死亡率並不尋常。推測部分巨木的消失跟極端降雨造成的崩塌事件有關，但仍在釐清研究當中。

徐嘉君表示，台灣全島約九點五億棵樹，不可能在崎嶇山地逐一普查，因此團隊利用政府的全台空載光達測繪資料，加上實際測量地形分出地面點，以及離地最高點，將兩者相減得到樹冠高度模型以推估樹高，再由三百多位公民科學家、專業人員協助辨識去識別化的光達剖面影像，最終建立九四一棵高度超過六十五公尺的巨木清單，並選出代表性巨木進行實地攀樹、垂繩實測。

徐嘉君認為，巨木森林是台灣固碳的重要資源，未來應持續投入巨木的保育與長期監測。她舉例，團隊今年在本野山以光達發現逾十一棵超過六十五公尺的巨木，密集生長在約一公頃的林地內，命名為「巨木聖殿」，是過去從未發現的自然資源。

不過中學大學森林學系特聘教授王升陽認為，這是很難得的試驗發現，但若只是使用光達資料，並沒有辦法真正確認樹的存在，人必須抵達現場，才能知道巨木的真實狀況。研究團隊推估的百分之五並不精確，因為若只是從有像資料看，如何判斷巨木真的已經死亡？

林試所 樹木 固碳

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