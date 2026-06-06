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橘世代／【失去孩子的父母】曾為「好死」學佛法 幫助她送別孩子

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
林爰言經歷喪子之痛，靠著舞蹈重拾笑的能力。圖／林爰言提供
林爰言經歷喪子之痛，靠著舞蹈重拾笑的能力。圖／林爰言提供

林爰言多年前罹癌，第一個念頭是「我要死了，要做什麼準備？」她開始接觸佛法與生死議題，希望自己可以「好死」。她沒想到，當初為自己的努力，後來幫助了她送別兒子。

她從佛法中得知，「生者安，亡者才會安」，因此從得知孩子失蹤、在海邊等待，直到孩子火化帶回家，她都忍住悲痛沒有哭泣。

佛法也幫助她在見到孩子遺體時沒有崩潰，而用「因緣觀」開示孩子：「謝謝你來當我的孩子，雖然我們只有二十五年，但是你帶給我的生命是很豐富美好的。你不要自責，放下心跟著佛菩薩去極樂世界。」

她也在孩子離開後逐漸理解，人生的「生老病死」四苦中，孩子只經歷了「生與死」，免去了人生中最漫長且折磨的「病與老」，其實是非常幸福的。她會流淚不是因為孩子的生命悲慘，而是出於母親經歷「愛別離苦」的不捨。

她曾閱讀《生死學》，一開始只看前半部教亡者怎麼走，後來才驚覺，書的下半部其實是在教「留下來的人怎麼活」。佛法讓她明白，不能用假裝的堅強勇氣去包裝悲傷，而是要完全卸下防備，每一點苦痛都去直面。

罹癌的經歷也讓她「重新快樂起來」。身為舞蹈老師的她針對癌友編創了「氣韻漫舞」課程，帶著癌友跳舞，用跳舞取代刻板無聊的術後復健，當她帶領學生跳舞、帶給他們快樂的同時，學生也會給予快樂的回饋。

台北 語言

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