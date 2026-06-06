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橘世代／【失去孩子的父母】悲傷無好壞 生命專線拉她一把

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

林爰言在兒子過世隔年一月，連繫了「法鼓山人文社會基金會」關懷生命專線的網路協談，曾經是肚皮舞老師的她，因為孩子猝逝，封鎖活躍的自己，將自己關在結界裡，專線的老師成為她唯一可以哭訴的人，成為她結界中的一個開關，透過每周一次與專線老師的對話，釐清自己的混亂無助無力及無能。

當她談到面對情緒的起落、覺得自己要被悲傷淹沒時，老師告訴她，她做得很好。

「這樣的你也是你，想往光明的方向前進的是你，會感到悲傷至極而陷落的也是妳，這是一種能量的展現，光明能量較強時就會表現得光明，悲傷能量較強時就會表現出悲傷，在這樣的過程中你表現得很棒，會有一段時間會有這樣的過程，有時好像有力量了有時又陷落。那都是正常的現象，你有兩個你、接受有兩個妳的存在。」老師的話語，讓她在往後感覺被悲傷淹沒時不再害怕。

當她想回到都蘭痛哭，所有人都不理解時，老師告訴她：「孩子愛妳，他會願意的。妳可以這樣做很重要。」她感受到大悲苦被看見。

在每周的協談中，老師總會找到她做得很好的地方，也讓她知道，悲傷就是會進進退退，沒有好壞，不怕不擔心。

林爰言很謝謝老師兩年多的陪伴，讓她學會如何陪伴自己，在有心力的時候也能陪伴他人。

法鼓山人文社會基金會「關懷生命專線」分為電話專線和網路協談。網路協談每次時間大約一小時，透過Google Meet 對話。相較於電話專線每次隨機由不同人接聽，網路協談讓個案固定老師、固定時間連續預約，可以進行更深度的陪伴。

關懷生命專線總督導孫敏華解釋，網路協談以義工「陪伴」為主，不是心理師專業諮商，但投入的義工多具備社工、心理相關背景，或多年校園輔導經驗，並經過篩選與培訓，而且每個網路協談時段，都有專業的「督導」在線上，隨時提供義工協助，確保協談品質。

想要使用這個服務的民眾，必須先加入 LINE 官方帳號（ID 為@903hmlwu），提出自己的狀況與可協談時間。接下來會根據個案的需要及問題類型，安排適合的協談義工。

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