橘世代／【失去孩子的父母】沒有時間表 三個家人各自療傷

「不只是我，我老公也是，我們都無法追求快樂了。」林爰言說，兒子離開後，家裡每個人都各自處理傷痛，夫妻倆變得無法聊天，連眼神的交會都迴避，彷彿對上眼，心底無盡悲傷就會被看穿。

孩子是兩人的摯愛，即便親如伴侶，孩子離開之後的悲傷旅途，對每個人都是一段私密且孤獨的歷程。

林爰言常覺得人生無以為繼，不知道怎麼活下去，她形容那時的狀態是「趴」在地上的，當她很努力撐起自己「爬」出家門時，總會有親友好意的鼓勵：「你很勇敢」甚至激勵她：「你要堅強，你還有一個孩子/老公。」

「這對一個媽媽來說真的太重了，」林爰言苦笑，她從來不是因為勇敢而度過，而是無可奈何，已經落到這番處境，只得去承接去面對。

她沒有責怪這樣的好意，只是想提醒，對於本來是趴在地上，好不容易耗盡心力站起來走出家門的媽媽，旁人提醒「要扶老公、小孩一把」，說得輕巧，重量卻足以使其再次趴下。

處理完大兒子的喪事後，林爰言還沒機會處理自己的傷悲，惦記著和哥哥感情很好的小兒子，想知道怎麼幫助小兒子。

她問了一位朋友，朋友的弟弟年輕時就過世，他經歷失去手足的痛，他的母親承受過白髮人送黑髮人的苦。「妳不用擔心妳的小兒子，他會有他的方法。妳只要把自己照顧好，就是對他最大的幫助。」朋友用過來人的經驗篤定地說，讓她相信小兒子會有能量面對。

她的確也擔憂先生，因此當她感到自己透過某種方法爬出憂傷的幽谷時，就會邀約先生，但是他會拒絕、否定。

她回頭想，這一路來，什麼樣的陪伴真正陪她過度過、讓她有力量？

她領悟到陪伴的三個條件｜｜第一，要相信他可以用他的方式走過悲傷；第二，無限期的等待，不要預設時間表；第三，最重要的是，要知道每個時刻都是他最好的表現，即使他前進兩步退後五步，如果他不是盡最大努力，可能會是前進兩步退十步，甚至不要再前進了。

一個孩子的離世，也讓家庭也經歷了一次死亡，並且努力地在這個死亡中「重生」。