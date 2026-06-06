健康你我他／昔大家庭顧失智父 今盼有專門醫院

民國77年、78歲的父親一次發燒後，開始走出門會迷路，這是失智症徵兆。我和姊姊帶他去看一位精神科醫師，但醫師只是問一問家族史，開立一些鎮定劑和安眠藥給父親服用。

後來父親漸漸失去記憶、不認識家人了，行為能力也如同嬰兒無法自理，但身軀龐大的他，行為脫序、脾氣暴躁，不像嬰兒吃吃睡睡即可，讓沒有經驗的家人照顧起來非常吃力。

好在當時家裡兄弟多，七兄弟有錢出錢、有力出力，請一位嬸嬸和嫂嫂在家擔任主照護者，其他兄弟隨時有空回老家看顧一下，讓嫂嫂有喘息的時間。已出嫁的姊姊，也常抽空回家幫忙帶父親去看病或幫母親跑腿。

總之，家人互相擔負起照顧父親的責任，讓父親病中不必驚恐於陌生人介入他混亂的心靈，才是失智症者較好的照護方式。

現在醫學進步，有減緩失智症的藥物了，但也沒有大家庭了，小家庭子女只能請外籍看護幫忙照顧，或由長照的居服員每周協助幾次而已。

我們只能期待衛福部能像日本等先進國家一樣，有許多專門照顧失智者的專門醫院，甚至協助住院，讓家屬照顧病人不再那麼無助，這才是最好的照護方式吧。