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院長講堂／部立苗栗醫院院長徐國芳堅守急診 以人為本行醫

聯合報／ 記者胡蓬生／專訪
衛福部苗栗醫院院長徐國芳是急診科專業醫師，同時擁有內科、重症及超音波專長。記者胡蓬生／攝影
衛福部苗栗醫院院長徐國芳是急診科專業醫師，同時擁有內科、重症及超音波專長。記者胡蓬生／攝影

衛福部苗栗醫院院長徐國芳是急診、重症科醫師，畢業於中國醫藥大學醫學系，曾在全台許多不同型態的醫院服務，苗栗醫院是他服務的第14家醫療院所。

60歲的徐國芳進醫學系求學時，課程多是醫學基礎課程，後來接受臨床課程，包括心臟、外科等，產生了濃厚興趣，覺得能有醫學專業知識協助他人維護健康，很有意義。畢業後，他在榮總接受培訓5年多，專長是急診科，同時拿到內科、重症2個專科醫師資格，剛行醫時已有3張專科醫師資格，後來取得超音波專科醫師資格。

堅守急診 培養協調能力

因為是急診專科醫師，徐國芳被延攬到不同型態的醫院服務。「急診部門有如一家大醫院的縮影，不管生老病死、開刀住院、急性病患、半夜救護都在急診室發生。」1994年他進入台北榮總服務，正是台灣急診醫學萌芽時期，他有幸能參與這段歷程。

「急診室是搶救生命的第一線，可接觸各類病患，能在短期內訓練出對各種疾病的處理能力，培養與醫療團隊、家屬的協調溝通能力。」徐國芳說，許多病患從生命危急到傷勢或病情穩定後送入病房，因在急診室時間短，病患和家屬通常對急診醫師關係很淡，但有幾次病患和家屬專程從病房來到急診室，一句「謝謝醫師救了我一命」，讓他深有所感。

急診室可看見人生百態，徐國芳說，有的病患從鬼門關搶救回來，或昏迷病人在急診室甦醒，都會讓急診醫師很有成就感，但也有生命瞬間消逝、家屬的不捨，都讓人感慨。台灣有健保制度，病患對急診室的依賴度非常高，因此急症病人愈來愈多。然而，急診醫學發展至今，急診室醫護、醫事人員的工作量經常是超負荷的情況。

徐國芳院長(右)深入頭屋鄉衛生所看診，以實際行動實踐公醫使命。圖／衛福部苗栗醫院提供
徐國芳院長(右)深入頭屋鄉衛生所看診，以實際行動實踐公醫使命。圖／衛福部苗栗醫院提供

肩負使命 提升醫療能量

苗栗醫院是公立醫院，肩負一些醫療使命，例如新冠疫情期間，部苗醫護人員率先在第一線執行防疫作為。近10年來，徐國芳的工作重心著重於醫院管理，部苗籌建中的急重症大樓、放射腫瘤治療中心兩棟建築將「合而為一」，希望能在本月辦理招標，完成後可提升部苗的醫療能量。

「決定目標後，就勇往直前，縱使結果不如人意，就享受努力的過程。」這是徐國芳的工作哲學。他的行醫核心值價值，則是強調「在有限的時間和資源下，要為病患做出最好的判斷和處置」，病人對自己的身體健康有最大的決定權利，因此不能視醫學凌駕一切，人性才是根本。

徐國芳去年到馬祖旅遊，在廣為人知的「同島一命」牌坊前留影，深深為戰地風情所感動。圖／徐國芳提供
徐國芳去年到馬祖旅遊，在廣為人知的「同島一命」牌坊前留影，深深為戰地風情所感動。圖／徐國芳提供

飲食清淡 生活不忘放鬆

在生活上，他認為「該拚就拚，該放鬆時一定要放鬆，不能患得患失。」有機會就會走走路、爬樓梯、搬輕的東西，打掃環境動一動，總之就是要多活動。最重要的是睡眠充足，飲食清淡且多樣化。

休閒時，徐國芳喜歡看影片、閱讀、聽黑膠唱片，也到郊外爬山，陪家人逛街購物，和家裡養的兩隻貓玩耍，偶爾打高爾夫球，這些都是他的紓壓方式。壓力大的時候，他會先小寐一下，或踱步放空一下，再思考下一步如何解決問題，按照所想的步驟進行。

徐國芳

年齡：60歲

專長：內外兒科緊急處置、超音波專科醫師、災難醫學教育訓練、毒化災教育訓練及緊急指揮處理、大量傷患指揮及緊急處理、人員急救教育訓練、國際醫療規畫

現職：部立苗栗醫院院長

學歷：中國醫藥大學醫學系、台大醫療機構管理研究所在職專班、輔大商學研究所博士班

經歷：衛福部恆春旅遊醫院院長、衛福部花蓮醫院副院長、敏盛醫院國際醫療及急重症副院長、衛福部桃園醫院與台北醫院急診科主任、恩主公醫院急重部部長、台北榮總急診部醫師

給病人的一句話：

健康是一個人最寶貴的資產。有了健康的身體，才可能實現理想，有能力照顧關愛的人。

醫學系 榮總 中國醫藥大學 部立苗栗醫院 台灣急診醫學 衛福部

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