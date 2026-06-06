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醫病之間／找回快樂 醫提3招幫大腦排毒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
現代人滑手機、追短影音成日常，但為什麼娛樂愈多，快樂卻愈來愈難？精神科醫師楊聰財指出，問題可能出在「速效多巴胺」過度刺激大腦。示意圖。本報資料照片
現代人滑手機、追短影音成日常，但為什麼娛樂愈多，快樂卻愈來愈難？精神科醫師楊聰財指出，問題可能出在「速效多巴胺」過度刺激大腦。示意圖。本報資料照片

現代人滑手機、追短影音成日常，但為什麼娛樂愈多，快樂卻愈來愈難？精神科醫師楊聰財指出，問題可能出在「速效多巴胺」過度刺激大腦，讓人逐漸對原本能帶來快樂的事物失去感覺，甚至出現焦慮、失眠、腦霧與情緒低落等問題。

楊聰財表示，多巴胺並非單純的快樂物質，而是負責驅動動機與期待的神經傳導物質。當大腦接收到短影音、社群按讚、高糖食物、遊戲抽卡等高刺激、即時回饋內容時，多巴胺會在短時間大量分泌，大腦也會誤以為這些是「高價值行為」。

楊聰財指出，速效多巴胺具有回饋快、幾乎不需努力、高頻率重複及不可預測等特性，特別容易讓人上癮，但這種現象也容易造成神經疲勞，不僅注意力下降、缺乏熱情與自制力變差，甚至會出現快樂感缺失、焦慮與憂鬱。現代人明明生活不差卻不快樂其中一個原因，就是大腦已被訓練成只對高強度刺激有反應，對需要時間累積的「慢回報」失去耐心。

至於哪些行為最容易造成速效多巴胺？楊聰財點名，包括無限滑手機、短影音、網路遊戲、賭博、色情內容與衝動購物。飲食方面則以高糖、高油、高鹽加工食品最常見。

真正能讓人長久穩定快樂的，其實是「慢性多巴胺」，例如規律運動、閱讀、深度學習、人際互動與完成小目標等。這類活動雖然回報較慢，但能讓多巴胺穩定上升，也較不容易產生耐受性。

楊聰財也提出「大腦深度排毒」三步驟，包括減少短影音與高糖飲食等速效刺激、接受短暫的無聊期，以及重新建立運動、閱讀與人際互動等慢性獎賞系統，讓大腦重新適應努力後才有回報的節奏。

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