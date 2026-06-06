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放寬待轉 苗取消兩段式左轉 部分路口事故降

聯合報／ 記者劉明岩范榮達／連線報導
彰化市彰南路在辦理路口改善後，仍維持「機慢車兩段式左轉」標識與「待轉區」，被機車族形容仍待機車「戒嚴」。記者劉明岩／攝影
彰化市彰南路在辦理路口改善後，仍維持「機慢車兩段式左轉」標識與「待轉區」，被機車族形容仍待機車「戒嚴」。記者劉明岩／攝影

機車兩段式左轉政策逐漸鬆綁。苗栗縣已陸續取消超過四十二處路口機車強制兩段式左轉，部分路口事故數不增反降，縣長鍾東錦表態將擴大辦理；彰化縣則自二○二三年底起陸續取消多條道路強制待轉規定，保留待轉區供騎士選擇。

苗栗縣議員陳光軒表示，機車強制兩段式左轉長期引發路權與安全爭議，尤其大型路口待轉區空間有限，尖峰時段易出現機車滿溢情況，增加碰撞風險。他爭取頭份市、竹南鎮及苗栗市超過四十二處路口取消強制待轉，包括中興路、永貞路、自強路及竹南科學園區周邊道路。

據統計，頭份市永貞路及自強路改善前平均每月約發生六件交通事故，改善後降至四件；永貞路與蘆竹路口、自強路與仁愛路口等更未再發生事故，顯示「車向分流」比「車種分流」更能減少交通風險，機車可依路況選擇直接左轉或兩段式左轉，助分散車流與提升安全。

苗栗縣府交通工務處表示，自二○二○年起盤點全縣五十八處實施機車兩段式左轉路口，目前已取消其中二十六處。警方則提醒，機車是否必須兩段式左轉，仍應以現場交通標誌及標線為準，今年一月至五月已取締違規案件三千零九十七件。

彰化縣近年也逐步鬆綁相關措施，自二○二三年底起陸續取消員林大道、彰美路、彰鹿路、彰化市中山路、彰水路及台十七線芳苑路等機車強制兩段式左轉規定，改採彈性待轉。

縣府表示，雖已拆除強制待轉標誌，但保留原有待轉區，供騎士依個人習慣及需求自行選擇使用，以兼顧交通安全與通行彈性。騎士也認為，機車不應一律強制待轉，增加用路困擾。

彰化縣交通處指出，是否實施兩段式左轉，主要依肇事率、車流量、車道數及路口條件綜合評估。部分高齡騎士習慣採兩段式左轉，因此保留待轉區仍有必要。對於實施或取消兩段式強制左轉，會邀集相關單位現勘評估後決定。警方強調，只要路口仍設有兩段式左轉標誌及標線，用路人就必須依法遵守。

鍾東錦 苗栗 苗栗縣

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