雲門舞集「春鬥」6日登場 3種身體語彙展開對話

雲門舞集「春鬥2026」明天起登場，3名風格迥異創作者共同探問身體能承載的多種可能，在文化、疲憊與重力間展開對話。

彩排記者會今天在新北市淡水區雲門劇場舉行，排灣族編舞家巴魯．瑪迪霖（Baru Madiljin）與雲門舞者共同創作「她，以身盛裝」，探索部落記憶與女性身體經驗；匈牙利編舞家塞里（Viktor Szeri）呈現匈牙利最高舞蹈獎魯道夫．拉班獎（Rudolf LábánPrize）作品「倦怠（FATIGUE）」；新生代獨立編舞家林品碩以「拋接的身體」演繹獨自挑戰尼泊爾高山經歷。

藝術總監鄭宗龍表示，「春鬥」核心是讓創作者回到最直接創作現場，用身體驗證想法。今年特別邀不同文化背景、有各異身體訓練的創作者同台。

「排灣族的身體、歐洲當代舞的身體、從物理運動出發的身體」，鄭宗龍說，3種語言放在一起就是對話。3名編舞家分別從文化記憶、當代疲憊與重力感知出發，「他們都選擇用身體回答自己的問題。」

鄭宗龍以「倦怠」為例說，塞里以自身疲憊出發，卻觸及這時代幾乎所有人都能辨認的處境，「不需要翻譯，身體就能理解」，正是這種穿透力，讓「倦怠」與另兩部作品在同一舞台上，形成真實對話張力。

鄭宗龍表示，雲門重啟「春鬥」後，期待為平台創造不同氣氛，身體改變與作品成熟都需時間累積，鼓勵創作者與舞者建立更長期合作關係，讓作品有機會在不同階段中持續被推進與深化。

「春鬥2026」6、7日在雲門劇場演出。