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博森2026休士頓太空營 與NASA科學家並肩探索宇宙

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
博森2026休士頓太空營，將讓小朋友一圓太空夢。圖／業者提供
博森2026休士頓太空營，將讓小朋友一圓太空夢。圖／業者提供

NASA太空科學家並肩探索宇宙！博森2026休士頓太空營，將讓小朋友一圓太空夢。今年以來的外星人新聞，美國重返月球的阿提米絲計畫，馬斯克「SpaceX」計劃在下周IPO，讓全球目光再度聚焦太空產業的發展，加上AI科技迅速發展，今年的夏令營業者也紛紛聚焦在太空、AI科技的課程裡。

曾連續多年帶領台灣學童前進美國NASA宇航基地的「博森國際外語藝術學院」夏令營廣受好評，2026年暑假再度推出「美國休士頓科學探索營」，除了原有的太空教育課程外，今年活動加上AI太空模擬體驗，完成14天沉浸式任務後，還能取得NASA太空人親筆認證的結業證書。

博森國際外語藝術學院創辦人許婷怡指出，未來10年是AI世代的國際教育趨勢，面對AI的快速發展，應培養學生去控制AI而非被AI控制，「AI沒有神經傳導物質，所以沒有情緒，無法傳授嚴謹的思維方法論」，人類真正的競爭力在於好奇心、熱情與同理心。

許婷怡表示，移民給的是身分，名校給的是學歷，而當前的教育趨勢則是累積全球學習履歷（Global Learning Portfolio），這才是未來進入世界舞台的入場券。

許婷怡近年來致力於推廣太空教育，「博森」獲得HASSE太空學校校長正式授證，成為在台灣的科學教育中心與唯一代理。

她指出，最近美國揭露的外星人事件，阿提米絲重返月球計畫，SpaceX的「星艦」將太空人和起基地的設備加快運上月球。顯示在AI訊息快速更迭的現在，「太空」仍是「未來進行式」，許多未知的問題，更能激發孩子創新與創造力。

HASSE美國休士頓太空與科學教育協會創辦人劉倬宇說，14天的「科學探索營」有不同的沉浸式太空任務，課程特色多元豐富，多位現役或退役的太空人、科學家加入授課陣容。

今年的課程有在NASA太空中心動手做火箭、無重力漂浮、模擬太空任務、進風洞挑戰室內跳傘、AI模擬太空訓練的水上體驗，還能一探NASA管制區、任務控制中心與太空人訓練基地，到德州農工大學鯊魚解剖進行DNA解密辦案；透過在無重力狀態面臨突發危機，讓孩子思辯AI的應用和極限。

「2026美國休士頓科學探索營」將於8月11日至8月24日舉行，「科學探索營」招收小一至五年級學生；「初階太空學校」針對小五至國三學生。為體貼家長，可協助代訂長榮航空台北直飛休士頓來回機票，不另收手續費，全程安排4名博森老師及2名HASSE助教陪同。

每團限額30人，原價25.8萬元（不含機票、簽證），6月30日前報名享20.8萬元（不含機票、簽證）早鳥優惠。欲了解更多詳細資訊，可預約6月13日、6月20日上午10點的線上說明會，或加入博森官方LINE（ID: @bosen）或Facebook搜尋「博森國際外語藝術學院暨太空學校」。

今年的課程有在NASA太空中心動手做火箭、到德州農工大學鯊魚解剖進行DNA解密辦案等。圖／業者提供
今年的課程有在NASA太空中心動手做火箭、到德州農工大學鯊魚解剖進行DNA解密辦案等。圖／業者提供

今年的夏令營，業者紛紛聚焦在太空、AI科技的課程裡。圖／業者提供
今年的夏令營，業者紛紛聚焦在太空、AI科技的課程裡。圖／業者提供

NASA 太空 SpaceX

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