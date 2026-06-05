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2026「65工藝節暨2026-2027工藝遶境」共譜跨域新篇章

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
年度工藝盛事「65工藝節」今(5)日在國立臺灣工藝研究發展中心盛大開幕。記者宋健生／攝影
年度工藝盛事「65工藝節」今(5)日在國立臺灣工藝研究發展中心盛大開幕。記者宋健生／攝影

年度工藝盛事「65工藝節」5日在國立臺灣工藝研究發展中心盛大開幕。2026年對臺灣工藝界意義非凡，自文化部正式核定6月5日工藝節為國定節日後，今年迎來首屆全民共享的國定慶典。6月5日也適逢工藝先賢顏水龍誕辰，同時是世界環境日，象徵工藝與自然共生的永續精神。

今天的開幕活動，文化部主任秘書林宏義、國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、臺灣工藝聯盟總會長葉志誠、世界設計組織（WDO）顧問暨工藝遶境總策展人張光民，以及各大工藝協會、工藝產業相關組織團體代表等出席。

開幕式同步啟動「工藝遶境」第2階段計畫，以「跨域對話」為軸心，串聯文化觀光、藝術、音樂及科技等領域，開展工藝生活美學的新篇章。

工藝中心主任陳殿禮致詞時說，今年65工藝節以「讓漫活SLOHAS開成生活的花」為核心，透過簡單（Simplicity）、生活型態（Lifestyle）、原創（Originality）、健康工藝（Health）、美學（Aesthetics）與永續（Sustainability）等六大核心價值，推動工藝走入日常。

並以「H₂O水哲學」為比喻，讓工藝如活水般融入全民生活，形成可持續循環的「善藝」生活模式。陳殿禮強調，工藝不只是技術的累積，更是人與自然對話的過程，期望透過國定節日的設立，讓工藝更貼近生活，成為全民可參與及實踐的日常文化。

本屆活動亮點聚焦於6月5日至7日及6月19日至21日這兩階段系列活動。臺灣工藝文化園區規劃「工藝辦桌．文化饗宴」、「工藝市集」及「工藝遊劇場」等多元內容，透過交流、體驗與展演，讓民眾在輕鬆愉悅氛圍中親近工藝。

此外，今年特別串聯全臺及離島共65位工藝師，推出「65工藝．職人體驗坊」活動，自5月起提供限量1,300個體驗名額，針對幼兒、青少年、成人及樂齡等族群，設計60至120分鐘的手作課程，並結合「Google Map工藝職人地圖」，讓民眾可於旅途中規劃工藝體驗，延伸生活中的美感探索。

在國際交流方面，則推出「匠藝對話．跨文化工藝交流營」活動，邀集韓國、日本及臺灣工藝師參與，進行為期4天的技藝深度交流，涵蓋金工、漆藝、陶藝、纖維及木竹藝等領域，展現臺灣工藝與國際接軌的深厚能量。

2026年「65工藝節」是以國際交流、跨域多元、承新與生活旅遊為核心，打造全民參與的年度文化盛典，不僅展現臺灣工藝精神，更期望創造全民共感的文化記憶。

「日日都是工藝日，人人都是工藝人」，工藝中心邀請大家走進園區，在看、聽、觸、做之間與工藝相遇，從一件器物、一段工藝的製作開始，讓漫活SLOHAS的種子在生活中持續開花。

活動詳情請至國立臺灣工藝研究發展中心官方網站（https://www.ntcri.gov.tw/）或社群查詢。

工藝辦桌集合地方文化與工藝美學，展現工藝融入生活的多元樣貌。臺灣工藝研究發展中心提供
工藝辦桌集合地方文化與工藝美學，展現工藝融入生活的多元樣貌。臺灣工藝研究發展中心提供

今天的開幕活動，各大工藝協會、工藝產業相關組織團體代表等出席。記者宋健生／攝影
今天的開幕活動，各大工藝協會、工藝產業相關組織團體代表等出席。記者宋健生／攝影

文化部

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