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睡覺前記得關窗！全台大雨下不停 大雷雨狂轟7縣市
低氣壓影響，易有短延時強降雨，今（5）日晚至明日清晨高雄市、屏東縣地區及新北市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、南投、台南、宜蘭、台東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
氣象署針對南投縣、雲林縣、嘉義縣及高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時35分；台北市、新北市及桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至21時12分。上述地區有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。
目前基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、宜蘭、花蓮及台東仍處於大雨特報範圍，新北、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄及屏東則是豪雨特報。
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