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新壽慈善基金會推動海洋保育 全球首例生物炭珊瑚復育磚落腳澎湖

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
新光人壽慈善基金會潛水志工於澎湖種植珊瑚。圖／新光人壽慈善基金會提供
新光人壽慈善基金會潛水志工於澎湖種植珊瑚。圖／新光人壽慈善基金會提供

新光人壽慈善基金會攜手台灣新光保全、光泰環能、BlueTrend藍色脈動推動「珊瑚復育計畫」，完成世界首例從陸地到海洋的自然碳匯行動。2025年起，總共於澎湖海域布放100塊生物炭珊瑚復育磚、種植552株珊瑚，同步進行水下監測、生物多樣性調查及環境教育推廣，從海洋觀測邁向實際復育，打造守護海洋的公益模式。

新光人壽慈善基金會表示，計畫導入聯合國政府間氣候變遷專門委員會認可具二氧化碳移除功能，並通過歐洲生物炭驗證(EBC)的「生物炭」作為基材製造珊瑚復育磚，成為全球首例將生物炭應用於珊瑚復育磚並取得國際碳匯認證的案例。

基金會說，除了創新材料應用外，更重要的是打造適合珊瑚附著與生長的棲地環境，提升海洋生物棲息空間，促進魚類、無脊椎動物及其他海洋生物的聚集，強化海洋生態系的韌性與生物多樣性。

新光人壽慈善基金會指出，依方法學計算，本次活動共創造0.313噸二氧化碳當量（t CO₂e）的淨碳移除效益，並公告於全球碳匯註冊系統，也讓新光人壽慈善基金會成為亞洲少數具備參與碳交易潛力的公益基金會之一。未來將持續追蹤珊瑚存活率、生長狀況及周邊生態變化，透過長期科學監測，了解復育工作對海洋生物多樣性的實際貢獻，累積台灣海洋保育基礎資料。

新光人壽慈善基金會表示，計畫將進一步邀請公民科學家參與珊瑚觀測及海洋生態紀錄，共同累積海洋環境資料，提升社會大眾對海洋保育的認識；也會與政府、學術單位及民間夥伴合作，透過監測、教育及實際行動，共同關注生物多樣性議題，並持續探索農業、海洋與資源循環跨域合作的可能性，為台灣累積更多自然保育與環境永續的實務經驗。

澎湖 珊瑚 復育 新光人壽 公益

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