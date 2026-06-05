估10萬人受影響…食藥署擬要外送員每年1小時食安訓練 時數不足可罰10萬

外送員專法年初經立法院三讀通過，衛福部食藥署昨天依該法授權，預告「外送員之食品衛生安全教育訓練實施辦法」草案，明定新進外送人員應在開始外送服務前，完成至少1小時食安教育訓練，後續每年應接受至少1小時訓練，教育訓練可由外送平台業者自行辦理，但講師須為食品技師、公衛師等距食品管理經驗者，預估影響全台10萬名外送員，但若能提供受訓紀錄者，可免訓。

草案擬規定，新加入外送員應接受至少1小時訓練，才可開始外送服務，且後續每年須接受至少1小時訓練；外送平台業者應提供外送員食品衛生安全教育訓練，使其於外送服務期間符合衛生安全要求，教育訓練可由外送平台業者自行辦理，或由衛生主管機關或其認可之機構辦理，若為自行辦理 ，其講師應由食品技師、公共衛生師，或其他具食品衛生安全管理相關學、經歷者擔任。

食藥署食品組組長許朝凱指出，經洽詢台北市網路平台外送員職業工會，初步估算，若排除同時於多個平台接單產生重複計算情形，包含兼職及專職人員，目前國內外送從業人員約10萬人，外送員今年如在辦法實施前，已接受平台提供相關訓練，並能提供當年度1小時訓練證明者， 即符合規定，無須重新受訓，若未具相關訓練證明者， 則應依規定於當年度完成訓練。

許朝凱指出，若如外送員之食品衛生安全教育訓練時數不足者， 將依「外送專法」第24條規定限期改善，若屆期不改，處2萬至10萬元罰鍰；未經食品衛生安全教育訓練者，因同時違反「外送專法」及「食安法」，依「行政罰法」須以罰鍰額最高之規定裁處，因此優先適用「食安法」，可先限期改善，若屆期不改，處6萬至2億元罰鍰。

外送食安風險與一般店家不同，食安關注重點也須隨之調整，北醫大食品安全檢驗暨機能發展研究中心主任蕭伊倫指出，外送員因工作性質，時常在外奔波，須重視手部衛生，攜帶酒精等保持手部清潔，外送箱也應定期清理，而外送項目中食安風險最高者為鮮食類，如冷藏牛奶、生鮮肉品等，因外送箱並無低溫冷藏功能，建議這類鮮食運送時間應控制在約半小時內，避免食品變質。

許朝凱指出，為強化外送食品之衛生安全，衛福部去年發布修正「食品良好衛生規範準則」，增訂「食品外送平台衛生管理規定」，包含外送員教育訓練、外送員取得及交付食品時，不得有汙染食品之行為、外送箱具密封保溫效果、外送食品前檢查裝備的並保持清潔乾淨、運送過程避免溫度劇烈變動，有時間及溫度管控、食品應完整包覆，確保食品未遭受汙染的措施。