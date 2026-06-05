腸病毒將進入流行高峰期 鄭英耀籲落實洗手消毒、生病不上學

5月底到6月間是腸病毒疫情的流行高峰期，教育部長鄭英耀今天到新北市訪視幼兒園的防疫準備，呼籲落實洗手、環境消毒，以及「生病不上學」的觀念。

鄭英耀前往新北市立板橋幼兒園、新月非營利幼兒園，與教師、學童互動，分享防疫知識，並一同練習正確洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，及搓手7動作「內、外、夾、弓、大、立、腕」。

鄭英耀指出，夏季是腸病毒好發季節，腸病毒的傳染力強，主要透過腸胃道、呼吸道或接觸患者分泌物傳播，特別容易在幼兒園、課後照顧服務中心和家庭中擴散，最好的防治方法就是「正確勤洗手」及「使用漂白水進行環境消毒」。

教育部指出，腸病毒的5大防治要訣為「勤洗手、足睡眠、洗玩具、重衛生、速就醫」，近年持續補助幼兒園改善教學環境和設備，民國115年補助1235園、新台幣15.8億元。

教育部表示，除了透過充實設備與改善環境，同時透過各項精進計畫，支持第一線教保服務人員持續提升教育品質。面對腸病毒高峰期，呼籲家長與師生共同落實防疫，攜手守護孩子的健康。