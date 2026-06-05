彭啓明：資源循環推動法接軌歐盟 收取碳費邁入治理新局

因應AI發展並響應「世界環境日」，環境部與國立清華大學合辦「國家永續圓桌論壇：AI浪潮下的半導體永續轉型」5日舉行。論壇邀集國內外產官學專家與各部會永續長，聚焦AI時代下半導體產業的能源需求、供應鏈韌性及循環經濟，期盼建立兼顧創新與淨零的永續發展模式。

環境部長彭啓明致詞指出，適逢「世界環境日」，台灣作為全球半導體與AI供應鏈核心，面臨龐大能源需求與廢棄物管理的雙重挑戰，必須透過循環經濟支撐產業成長。近期三讀通過的《資源循環推動法》已全面接軌歐盟；同時，碳費制度進入收費階段，標誌我國邁入氣候治理新局。

彭啓明說，數位與綠色轉型密不可分，環境部正與歐盟倡議組織合作推動「綠色與數位雙軸轉型」。環境部也於2024年與清華大學簽署合作備忘錄（MOU），全面啟動「永續專業培訓課程」與「全球碳定價外交框架」，未來將持續以碳定價及資源循環政策作為後盾，朝淨零目標前進。

議程特別邀請英國創意藝術大學（University for the Creative Arts） Martin Charter 教授跨海演講「永續創新變遷：過去、現在、未來」，為論壇注入國際前瞻視野。

專家交流中，陽明交大胡均立教授強調，台灣應升級為「永續價值創造者」，以「可信賴的全球永續夥伴（+Taiwan）」為戰略定位。

環境與發展基金會張豐藤董事長則點出「沒有能源就沒有算力，沒有資源就沒有AI」，呼籲落實零廢棄與水循環，並以沙崙生態園區草鴞保育平台倡議「生態先行」，實現經濟與環境雙贏。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀演講指出，碳費制度上路象徵「排碳有價」時代，半導體產業繳納占比逾四成，顯見其關鍵地位；最新溫室氣體排放清冊顯示，我國減碳仍有努力空間，且半導體製程相關含氟氣體排放呈現增加。面對電力需求與減碳挑戰，兼顧競爭力與永續發展將是未來首要課題。

專題探討中，英國永續創新實驗室（SILAB）鄭一青博士點出全球正面臨氣候、能源與資源的三重危機；英國皇家國際事務研究院（Chatham House）Patrick Schröder博士則呼籲，應將循環經濟提升至確保關鍵材料供應、應對地緣政治及供應鏈安全的戰略層次。

技術方面，國內研究機構專家賴秋助博士提出源頭減碳創新解方，包含以低耗能富氫電漿技術大幅削減製程產生的強效溫室氣體，並透過二價離子電脫除等高效技術回收廢水與化學品，協助產業從製造端實踐綠色轉型。

環境部強調，未來將持續深化永續治理，強化跨部會國際合作與技術創新，致力將高科技產業的資源壓力轉化為綠色競爭優勢，全面提升台灣在全球永續供應鏈中的韌性。