主管談話、電梯遇鄰居壓力爆棚！ 這「十大情境」讓社恐人士超想逃



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「社恐人最怕情境」相關話題的網路聲量，帶您一探社恐族群內心深處的焦慮共鳴。

對許多人來說，與他人互動社交稀鬆平常，但對天生「社恐」的人而言，每一次交際場合卻都可能成為讓自己反覆內耗的壓力來源。本篇整理出網友熱議的十大「社恐人最怕情境」，一起看看哪些日常場景最容易讓社恐人士想原地逃離！

「與上司/上級相處」壓力爆棚 「遇到不熟的人」想逃避互動

▲ 網友熱議TOP10社恐人最怕情境 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「社恐人最怕情境」相關話題的討論，可以發現「與上司/上級相處」令最多人避之唯恐不及。有網友提到自己有輕微的社交恐懼症，舉例「像是上台報告、跟主管說話、或面對權威人物，會有焦慮狀況、心跳加速、緊張、燥熱、有時手抖…」。

引來另一位網友共鳴道「我一開始也超社恐，但壓力會逼著你成長倒是真的，沒辦法人就是社會動物，即便百般不願還是得開口交流」，點出無論在校園或職場，都常常因為「團隊協作」與「身分角色」的要求，不得不逼自己踏出舒適圈。不過也有網友理性提醒，若是出現焦慮、憂鬱、躁鬱太嚴重的情況，或者負面感受已經明顯影響日常，仍應好好正視自己的身心狀態、尋求專業協助。

此外，不少社恐的網友也點名「遇到不熟的人」為另一個尷尬到想逃的情境。有網友便分享自己「每次準備出門搭電梯，只要聽到鄰居的開門聲，動作就自動停止，等待電梯確定下樓後才敢開門出去」，意外引來許多留言「我也是，寧願搭下一班電梯」、「跟鄰居搭同台電梯難免就得要搭話，我只想安靜下樓」、「這我，還要聽對方感應器嗶了沒，才會出門」，顯示出這類「點頭之交」的互動反而更容易讓社恐人不知所措，最後乾脆選擇避開互動。

另一方面，「當眾發表意見」也讓不少社恐的網友倍感壓力，因為一開口就等於成為全場焦點，不只要事先整理自己的想法，還要承受他人目光與即時反應。有網友苦惱自己無法克服心理壓力，「就是無法站上台去對著一群人講話」，嚴重時還可能「過度換氣」、甚至「想到要上台就好幾天睡不著跟失眠」。

由此可見，對社恐人而言，當眾發表意見的壓力往往不是站上台後才開始，而是從知道自己必須開口的那一刻起，就可能被預期性焦慮就折磨身心。

社交恐懼不一定代表不喜歡與人互動，而是需要花費更多心理能量去面對各種社交場合。若你也曾因這些情境感到焦慮，不妨給自己多一點理解與空間，慢慢找到適合自己的步調。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「社恐人最怕情境」相關討論則數。

觀測期間：2025/05/17~2026/05/17，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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