影／視察新社香菇場釋利多 卓榮泰：老農津貼由8110元調至1萬元

行政院長卓榮泰對農民釋放利多訊息，他說政府正研擬提高老農津貼由現行的8110元提高至新台幣1萬元，待立法院修法通過將可追溯至7月1日發放；同時，農民退休儲金的政府提撥比例將提高至六成，實質減輕農民負擔。

卓榮泰與民進黨台中市長參選人何欣純今天下午來到台中新社參訪「森沐農場」，他表示，基層擔心中國香菇來台還壓縮台灣香菇的競爭力，但台灣香菇不跟中國比數量、比價錢，我們比的是安心的品質，台灣香菇擁有嚴格的栽種過程、明確的生產履歷及合格的有機認證，期許農民朋友繼續以「台灣精緻招牌」來經營安全農業，落實賴清德總統「幸福農業、快樂農民」的理念，讓國人真正感受到從「產地到餐桌」的路上都是安心、健康且自然的。

卓榮泰說，國家朝向「2050淨零碳排」的政策目標，政府希望推動農業與能源的普遍結合，自已與農業部長陳駿季的核心理念一致，那就是「必須堅持農業優先」，卓榮泰指出，農業與能源的結合，必須先保障農漁業的生產量與產值，能源設備的加入只能作為「副產物」，因為農漁業的產值才是國家最重要的基礎來源。

行政院長卓榮泰（左一）與民進黨台中市長參選人何欣純（左二）下午來到台中新社參訪「森沐農場」，卓榮泰當場宣布提高老農津貼提高至新台幣1萬元。記者黃仲裕／攝影

行政院長卓榮泰（左二）與民進黨台中市長參選人何欣純（左三）下午來到台中新社參訪「森沐農場」，卓榮泰當場宣布提高老農津貼提高至新台幣1萬元。記者黃仲裕／攝影