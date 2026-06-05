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低氣壓發威！下周雨彈襲台「下到發紫發紅」 氣象署示警中南部嚴防海水倒灌

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今（5）日受到低氣壓與鋒面接近影響，各地雨勢較大，目前新竹以北一直到宜蘭附近、各地山區及南部地區、台東都有大雨發生。本報資料照片
今（5）日受到低氣壓與鋒面接近影響，各地雨勢較大，目前新竹以北一直到宜蘭附近、各地山區及南部地區、台東都有大雨發生。本報資料照片

低氣壓發威，全台幾乎都在豪雨特報範圍。中央氣象署預報員林定宜表示，今（5）日受到低氣壓與鋒面接近影響，各地雨勢較大，目前新竹以北一直到宜蘭附近、各地山區及南部地區、台東都有大雨發生。特別是新北山區、屏東山區有豪雨發生。

氣象署下午持續對基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投、台南、高雄、宜蘭、花蓮及台東發布大雨特報；新北、雲林、嘉義縣及屏東發布豪雨特報。

林定宜說，中午過後因為熱力加成，各地雨勢會特別大，但入夜後就會緩解。而低氣壓中心預計晚間從東部出海，往東海、琉球海面移動，過程中不排除可能增強為熱帶性低氣壓。

林定宜表示，明日雨勢除西半部山區，其餘地區相較今日都將略微趨緩。但週日華南附近一帶又有下一波鋒面逐漸生成，台灣處於大低壓帶中，山區與東半部地區將有短延時大雨或豪雨發生機率。

林定宜強調，下週一鋒面逐漸往台灣靠近，再加上西南風增強，中南部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲午後局部短暫雷陣雨。

週二起受滯留鋒影響，全台下到發紫發紅，尤其是西半部及東北部、花東山區，可能出現致災性局部大雨、豪雨。

林定宜表示，下禮拜受鋒面帶來雨勢影響，北部地區還有東北風加成，高溫只剩26、7度，中南部高溫則下降到30度以下，明顯轉涼。

這波滯留鋒預估將持續一段時間，氣象署提醒，13日適逢大潮，中南部低窪地區要嚴防積淹水與海水倒灌。

下週二起全台雨勢明顯。圖／氣象署提供
下週二起全台雨勢明顯。圖／氣象署提供

豪雨 屏東 基隆

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