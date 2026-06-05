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營養師曝減重菜單「1個月氣色變好又變瘦」 一票網友看完直呼太難

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人為了瘦身減重，除了積極運動外，也會控制自己的飲食。 示意圖／AI生成
不少人為了瘦身減重，除了積極運動外，也會控制自己的飲食。 示意圖／AI生成

不少人很在意自己的健康，即使美食當前，還是會想辦法瘦身、減重，甚至雕塑身材。營養師Gary在Threads發文，教大家只要每天將飲食和作息做一些改變，一個月的時間就可以看到體重下降，氣色也能變得很好。

Gary表示如果每天早餐吃2顆水煮蛋，且一天喝滿2500ml的水、走路8000步、晚上23點前就寢，再加上減少糖和炸物，如此方式維持一個月，就會發現自己整個人氣色變好，肚子、大腿、手臂也會變得很緊實，體重也默默地往下掉。

只不過多數人看到營養師開的菜單後，都搖頭表示很難做到，「感覺笑容會比脂肪先消失，等我找到其他讓我開心的方式就試」、「心情變差是副作用嗎？」、「收藏從未停止，行動從未開始」、「現在這種天氣，走路8000步不知道融化幾次？」、「然後上班壓力太大也瘦不下來…哈哈哈」、「少糖這個好難，需要甜點續命」。

還有過來人哀嘆自己都有做，但也沒有瘦，「我都照做，但沒瘦」、「你說的我大概實施超過7年，加上重訓，可是我每天上班都覺得好疲累，是慢性發炎嗎？」、「我吃6顆（蛋），水喝超過四千也沒掉啊」、「我都這樣，但沒有瘦也沒有胖」。

但也有網友分享成功經驗，「光戒手搖飲+日行萬步+每日喝水2000cc，體重就掉了好幾公斤，糖化血色素從5.8降到5.4」、「我嘗試徹底戒糖，比節食少吃瘦得更快，只是初期要努力熬過嘴饞甜食的過渡期」、「確實有欸，不過我是茶葉蛋不是水煮蛋」、「目前我就是這樣，中午正常吃，晚餐沒有澱粉，已經從70到65了」。

減重 營養師

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