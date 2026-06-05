卓榮泰視察新社香菇場拋農業利多 宣布老農津貼7月起調整至萬元

行政院長卓榮泰下午來到台中新社參訪「森沐農場」，看到青農經營現代化智能環控香菇栽培場，除對返鄉投入永續農業的百大青農表達高度肯定，更當場宣布為全國農民帶來政策大紅包，表示政府正研擬提高老農津貼由現行的8110元提高至新台幣1萬元，待立法院修法通過將可追溯至7月1日發放；同時，農民退休儲金的政府提撥比例將提高至六成，實質減輕農民負擔。

卓榮泰強調，面對國家「2050淨零碳排」的政策目標，政府希望推動農業與能源的普遍結合，自已與農業部長陳駿季的核心理念一致，那就是「必須堅持農業優先」，卓榮泰指出，農業與能源的結合，必須先保障農漁業的生產量與產值，能源設備的加入只能作為「副產物」，因為農漁業的產值才是國家最重要的基礎來源。

針對基層擔憂中國香菇競爭的聲音，卓榮泰說，「我們不跟中國比數量、比價錢，我們比的是安心的品質！」不只展現對本土農產品的高度信心。他並強調，台灣香菇擁有嚴格的栽種過程、明確的生產履歷及合格的有機認證，期許農民朋友繼續以「台灣精緻招牌」來經營安全農業，落實賴清德總統「幸福農業、快樂農民」的理念，讓國人真正感受到從「產地到餐桌」的路上都是安心、健康且自然的。

為了實質減輕農民負擔，院長卓榮泰在現場宣布政府未來的兩大福利政策方向，就是老農津貼拼萬元、儲金政府幫出六成，卓榮泰指出，首先就改變過去農民退休儲金「農民出一半、政府出一半」的對等制度，未來規畫調整為「農民自付四成、政府相對提撥六成」，讓農民存繳負擔降低，但實際收益不減反增。

卓院長同時宣布調高老農津貼，由現行老農津貼金額8110元，由於尾數較繁複不好記，政府正積極爭取修法直接調高至「1萬元」。卓榮泰透露，賴總統已對此表達支持，若修法進度未能趕及，未來通過後也預計將「追溯至7月1日」起發放，讓農民看得到、也領得到。

行政院長卓榮泰下午來到台中新社參訪「森沐農場」，當場宣布提高老農津貼提高至新台幣1萬元。記者黃仲裕／攝影