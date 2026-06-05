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扶輪社捐500萬元醫療設備 助提升在地照護力

中央社／ 台北5日電
扶輪社捐贈價值新台幣500萬元醫療設備，盼協助提升偏鄉遠距診療與在地照護能力，衛福部長石崇良（圖）5日在捐贈儀式中致詞指出，相信透過公私協力深化偏鄉醫療資源，將可為居民構築更完善的健康照護網。圖／中央社
扶輪社捐贈價值新台幣500萬元醫療設備，盼協助提升偏鄉遠距診療與在地照護能力，衛福部長石崇良（圖）5日在捐贈儀式中致詞指出，相信透過公私協力深化偏鄉醫療資源，將可為居民構築更完善的健康照護網。圖／中央社

衛福部推動「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，鼓勵把資源送到山地離島地區，扶輪社今天捐贈價值約500萬元醫療設備，盼提升在地照護力。

為改善偏鄉醫療照護，衛福部自民國88年起辦理「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，115年挹注經費達新台幣16億元，每年服務民眾約60萬人次。

這次則是扶輪社捐贈總價值500萬元以內的醫療設備，給新竹縣、台南市及台東縣等地5家醫療院所，包括AR醫療用智能眼鏡、遠距醫療平台、便攜式與手持式超音波、數位耳鏡、數位口腔鏡及電子軟式鼻咽內視鏡等，盼協助提升偏鄉遠距診療與在地照護能力。

衛福部長石崇良在捐贈儀式中致詞指出，近年衛福部積極推動遠距醫療，自107年公告「通訊診察治療辦法」以來，透過計畫持續推動，也補助衛生所（室）與巡迴醫療點的寬頻網路及醫療資訊設備，並進一步將遠距會診納入健保給付，成功促成遠距醫療照護常態化。

石崇良表示，偏鄉民眾不必再忍受長途跋涉之苦，就能獲得專科醫師的診療，相信透過公私協力深化偏鄉醫療資源，將可為居民構築更完善的健康照護網。

健保署長陳亮妤說，從IDS到全人整合照護方案的推動，展現政府對偏鄉醫療的重視；偏鄉醫療服務提升需要政府、醫療院所及民間資源共同投入，此次遠距醫療設備捐贈，不僅強化提升偏鄉醫療團隊照護能力，也讓當地民眾獲得更即時、完整且有品質的醫療照護。

衛福部 偏鄉 石崇良

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