蜘蛛恐懼症不要看！七旬翁被喇犽「看上眼」 醫檢查：黏眼球還抱卵

「喇犽」蜘蛛總讓不少人嚇到尖叫、逃跑，但其實牠們是出了名的膽小，高雄一名70多歲男子卻被喇犽「看上眼」，跑進眼睛黏在眼球，更讓人頭皮發麻的是，一檢查發現蜘蛛抱卵準備繁殖，卵囊帶有3、400顆卵，所幸及時取出，沒讓小蜘蛛逸散，讓眼科醫師直呼是罕見案例。

收治這名病患的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，陳姓阿伯就醫時主述午睡當中感覺臉上有東西爬過，下意識伸手掌拍打，不料右眼瞬間傳來劇烈刺痛與強烈異物感，眼睛痛得睜不開。

檢查時，先點上麻醉藥水，翻開眼瞼後赫然發現，一團不明生物夾雜分泌物卡在眼球，再仔細一瞧，旁邊還帶著一坨米黃色圓球狀物體，由於異物緊抓睫毛及眼周組織，費了一番功夫才取出。

經昆蟲學者鑑定，確認闖禍的是俗稱「喇犽」白額高腳蛛，旁邊米黃色物體為蜘蛛攜帶的卵囊，這是一隻準備繁殖的母蜘蛛，卵囊估計至少帶有3、400顆卵。

洪啟庭表示，右眼視力一度只剩0.5，眼內出現大量白綠色分泌物、急性結膜炎及充血現象，蜘蛛受到擠壓後釋放少許毒液，刺激眼部黏膜，引發一連串發炎反應。

他笑說，阿伯一聽是「喇犽入眼」，以為眼睛潰爛視力保不住了，所幸經過解釋後才放下心來，經過20分鐘沖洗，搭配抗生素及類固醇治療後，一周後視力已恢復至1.0，沒有留下後遺症。

只不過膽小、見人就躲的喇犽，怎麼跑進人的眼睛？洪啟庭解釋，喇犽幾乎不會主動攻擊人，可能誤把人體當成一般環境表面，在經過臉部時遭到拍打，被擠進眼瞼與眼球之間，才造成這場意外。

洪啟庭提醒，喇犽雖然外型嚇人，雙腿展開可達十多公分，但牠們是除蟑高手，家中發現喇犽不必急著拍打，尤其母蜘蛛若背著卵囊，一旦打碎，可能讓數百隻小蜘蛛四散而逃，反而更頭痛，最好的方法是以容器覆蓋後移至戶外放生。

喇犽跑進阿伯眼睛黏在眼球。圖／達特楊眼科聯盟提供

喇犽跑進阿伯眼睛黏在眼球。圖／達特楊眼科聯盟提供