台鐵司機員人數緊繃 擬斥資2億買新模擬機提升訓練品質

為提升行車安全及司機員專業訓練品質，台鐵公司耗時兩年、斥資2億，採購EMU900與EMU3000型電聯車新駕駛模擬器14組、共50台，提供新進司機員考核及司機員回訓使用。但台鐵公司化後，首批招考進來的司機員目前仍在路線見習，台鐵坦言，司機員數量緊繃，會努力補齊。

台鐵公司表示，新一代模擬器涵蓋台鐵環島路網，採用3D建模，並可依現有路線變化進行更新。此外，新模擬機增加了29個模擬異常情境及兩種車型各25種的模擬故障排除，包含近期常發生的集電弓異常事件。用以強化司機員駕駛操作、路線熟悉與故障排除等技能。

台鐵公司機務處副處長林裕隆強調，教官可根據訓練需求，抽換學員機台為EMU900或EMU3000型面板，達到一機多用。新機上線後也會評估是否要再引進普悠瑪及EMU800的面板。

林裕隆表示，目前只有七堵、台北與花蓮三處各有一台舊型模擬機。50台新型模擬機中，首套已安裝在台東機務段，這禮拜預計到新竹安裝。最快八月各機務段就能全數安裝完畢，預計九、十月同步啟用。

林裕隆說，在職司機員上下半年至少有一次的模擬機回訓考核，一次八小時。司機員沒通過視同路考沒過需補訓，但相關規定仍在討論，將會參考各軌道業者來研擬。

台鐵公司機務處股長黃柏文補充，台鐵在職司機員共1300餘人、平均年齡約四十歲，還在兩年培訓期內的司機員約有200人。目前司機員額仍可滿足行駛需求，但算緊繃，有人退休的話就會稍嫌不足。公司化首批招考進來的司機員仍在路線見習，要能獨立開車，還需要約一年多的時間。