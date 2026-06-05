首屆工藝節盛大登場 與世界環境日共譜跨域新篇章

年度工藝盛事「65工藝節」5日在國立台灣工藝研究發展中心盛大開幕。2026年對台灣工藝界意義非凡，自文化部正式核定6月5日工藝節為國定節日後，今年迎來首屆全民共享的國定慶典。6月5日也適逢工藝先賢顏水龍誕辰，同時是世界環境日，象徵工藝與自然共生的永續精神。

出席記者會者包括：文化部主秘林宏義、國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、台灣工藝聯盟總會長葉志誠、世界設計組織（WDO）顧問暨工藝遶境總策展人張光民、文化建設委員會前主委陳郁秀，以及各大工藝協會、工藝產業相關組織團體代表等出席。

林宏義致詞表示，6月5日正式成為國定節日「65工藝節」，是台灣工藝發展的重要里程碑，也是工藝界長期共同努力的成果。適逢顏水龍誕辰及世界環境日，更彰顯工藝重視人與自然和諧共生的精神，期盼透過工藝節的推動，讓工藝文化成為全民共享的生活價值。

張光民指出，工藝中心多年來持續深耕工藝發展與文化推廣，累積豐碩成果。工藝不只是技術、材料或形式的展現，更是連結生活、文化、社會參與及永續實踐的重要媒介。此次工藝遶境以跨域串聯為核心，透過文化、觀光、藝術與地方場域的合作，讓工藝從展覽空間走入日常生活。

陳殿禮表示，2026年65工藝節以「讓漫活SLOHAS開成生活的花」為核心，透過簡單（Simplicity）、生活型態（Lifestyle）、原創（Originality）、健康（Health）、美學（Aesthetics）與永續（Sustainability）等6大核心價值，推動工藝走入日常。

陳殿禮以「H₂O水哲學」為比喻，讓工藝如活水般融入全民生活，形成可持續循環的「善藝」生活模式。陳殿禮強調，工藝不只是技術的累積，更是人與自然對話的過程，期望透過國定節日的設立，讓工藝更貼近生活，成為全民可參與及實踐的日常文化。

此次活動亮點聚焦於6月5日至7日及6月19日至21日這2階段系列活動。台灣工藝文化園區內規劃「工藝辦桌‧文化饗宴」、「工藝市集」及「工藝遊劇場」等多元內容，透過交流、體驗與展演，讓民眾在輕鬆愉悅氛圍中親近工藝。

今年特別串聯全台北、中、南、東及離島共65位工藝師，推出「65工藝‧職人體驗坊」活動，自5月起提供限量1,300個體驗名額，針對幼兒、青少年、成人及樂齡等族群設計60至120分鐘手作課程，並結合「Google Map工藝職人地圖」，讓民眾可於旅途中規劃工藝體驗，延伸生活中的美感探索。

國際交流方面，推出「匠藝對話‧跨文化工藝交流營」活動，邀集韓國、日本及台灣工藝師參與，進行為期4天的技藝深度交流，涵蓋金工、漆藝、陶藝、纖維及木竹藝等領域，展現台灣工藝與國際接軌的深厚能量。