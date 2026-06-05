端午採買安啦！市場磅秤合格率高達99.9%

端午佳節腳步近了，為了確保計量準確及交易公平，經濟部標準檢驗局在節前特別進行磅秤抽查，標準局5日表示，這次的市場磅秤體檢結果合格率高達99.9%。

本次專案檢查標準局派員至全台傳統市場、量販店和超市共抽查157個地點，計檢查5,577台磅秤，標準局指出，其中5,576台合格，僅有一台不合格，檢查不合格磅秤，現場已立即貼上「停止使用」單，並將持續追蹤列管，直到修理完成後重新檢定合格或報廢為止；倘查獲業者繼續使用不合格磅秤，將依《度量衡法》處1萬5,000元至7萬5,000元罰鍰。

標準局指出，市場交易使用磅秤屬於依法必須檢定合格的度量衡器，應完成檢定程序後，始得進入市場銷售、交易使用，且對於市場上流通的磅秤，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現磅秤不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

標準局說明，為確保民眾每次購物都能秤得準確、買得公平，平時持續到各地市場進行檢查，每逢春節、端午及中秋三大節日，更會進行專案檢查加強把關。另民眾如果在逛市場時，發現店家的磅秤沒有「同」字合格標示，或秤重時有疑義，可撥打專線反映（02-23434567），該局將會立即派員處理，保障買賣雙方權益。