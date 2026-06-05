6名縣市長參選人 承諾推動低碳飲食自治條例

響應世界環境日，雲林縣長參選人劉建國、高雄市長參選人柯志恩、嘉義市長參選人張啓楷、台南市長參選人陳亭妃及謝龍介、屏東縣縣長參選人蘇清泉6位跨黨派縣市長參選人，共同簽署「健康低碳飲食自治條例」承諾書，並宣示當選後將全力推動低碳飲食相關自治條例。

台灣永續飲食轉型智庫協會、台灣水資源保育聯盟主辦，號召全台民眾連署「2026支持永續飲食政策」，支持推動健康低碳飲食自治條例、建立校園永續餐環境、讓政府採購優先選擇在地低碳食材，將餐桌上的選擇轉化為改變氣候的實質力量。

台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓表示，食物系統是氣候危機中最重要的槓桿點，根據統計，食品系統佔全球碳排放約25%至30%，而在台灣，農業與飲食相關碳排也不容小覷，協會彙整國外案例的研究與實務經驗，研擬出「健康低碳飲食自治條例」示範版本，核心訴求包括校園食安、碳足跡透明、政府示範採購。

週一無肉日平台秘書長張家珮指出，缺乏「法源依據」，政策推行便有極限，高雄市因有「環境維護管理自治條例」支持，全市333所國中小能全面落實每週一蔬食；台中與台南也因將蔬食日納入學校午餐自治條例而推動穩定，反觀彰化縣因採購契約未納入，全縣慘退至僅剩4校苦撐；澎湖更因缺乏依據而寸步難行。

她強調，每人每週一日蔬食，一年可減碳140公斤，如果全台學校皆實施每周蔬食日，一年下來可以減少數百噸的碳排放，更能省下可觀的健康與社會成本。推動「健康低碳飲食自治條例」是為了終結低碳飲食的落地困境，呼籲所有縣市長參選人連署，用制度守護下一代的永續未來。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，低碳飲食不是一個環保口號，它是食安問題、是教育問題、更是氣候正義的問題，今天6位縣市長參選人簽署了「推動低碳飲食自治條例」承諾書，這份文件將公開供全民監督，團隊後續也會追蹤當選者的落實進度。