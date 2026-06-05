快訊

礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

金門政壇震撼彈！國民黨資深議員涉貪遭聲押 陳玉珍發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

6名縣市長參選人 承諾推動低碳飲食自治條例

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣永續飲食轉型智庫協會、台灣水資源保育聯盟主辦，號召全台民眾連署「2026支持永續飲食政策連署」，目前也有6名的縣市長參選人已簽署「健康低碳飲食自治條例」承諾書。圖/台灣永續飲食轉型智庫協會提供
台灣永續飲食轉型智庫協會、台灣水資源保育聯盟主辦，號召全台民眾連署「2026支持永續飲食政策連署」，目前也有6名的縣市長參選人已簽署「健康低碳飲食自治條例」承諾書。圖/台灣永續飲食轉型智庫協會提供

響應世界環境日，雲林縣長參選人劉建國、高雄市長參選人柯志恩、嘉義市長參選人張啓楷、台南市長參選人陳亭妃及謝龍介、屏東縣縣長參選人蘇清泉6位跨黨派縣市長參選人，共同簽署「健康低碳飲食自治條例」承諾書，並宣示當選後將全力推動低碳飲食相關自治條例。

台灣永續飲食轉型智庫協會、台灣水資源保育聯盟主辦，號召全台民眾連署「2026支持永續飲食政策」，支持推動健康低碳飲食自治條例、建立校園永續餐環境、讓政府採購優先選擇在地低碳食材，將餐桌上的選擇轉化為改變氣候的實質力量。

台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓表示，食物系統是氣候危機中最重要的槓桿點，根據統計，食品系統佔全球碳排放約25%至30%，而在台灣，農業與飲食相關碳排也不容小覷，協會彙整國外案例的研究與實務經驗，研擬出「健康低碳飲食自治條例」示範版本，核心訴求包括校園食安、碳足跡透明、政府示範採購。

週一無肉日平台秘書長張家珮指出，缺乏「法源依據」，政策推行便有極限，高雄市因有「環境維護管理自治條例」支持，全市333所國中小能全面落實每週一蔬食；台中與台南也因將蔬食日納入學校午餐自治條例而推動穩定，反觀彰化縣因採購契約未納入，全縣慘退至僅剩4校苦撐；澎湖更因缺乏依據而寸步難行。

她強調，每人每週一日蔬食，一年可減碳140公斤，如果全台學校皆實施每周蔬食日，一年下來可以減少數百噸的碳排放，更能省下可觀的健康與社會成本。推動「健康低碳飲食自治條例」是為了終結低碳飲食的落地困境，呼籲所有縣市長參選人連署，用制度守護下一代的永續未來。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，低碳飲食不是一個環保口號，它是食安問題、是教育問題、更是氣候正義的問題，今天6位縣市長參選人簽署了「推動低碳飲食自治條例」承諾書，這份文件將公開供全民監督，團隊後續也會追蹤當選者的落實進度。

蘇清泉 謝龍介 嘉義

延伸閱讀

新安東京海上產險 落實環境守護展現綠色保險具體承諾

竹議員批麻將館鄰校卻無法可管 市府：自治條例將修正重送

營養午餐免費…侯友宜再砸4億推三配套 導師發1500元指導費

翻轉偏鄉醫療不便！豐醫巡迴醫療外埔三崁里 每周五福興宮看診

相關新聞

大雷雨開炸北北基…示警區域曝 山區暴雨國家級警報響

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時14分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

山區暴雨「國家級警報響」17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹以北、南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

雞胸肉怎麼煮才不柴？ 專家曝「這1物」多加15克：餐廳常用撇步

不少喜歡健身或者想減重的人都會補充蛋白質，當中雞胸肉是最多人攝取蛋白質的來源之一，但有些人會覺得雞胸肉吃起來很柴而不喜歡，日本生活網站《Trill》就介紹一招簡單又能讓雞胸肉軟嫩的方法，讓民眾在家裡也能輕鬆料理。

「找樹的人」最新研究：941棵巨木約5%已消失 速度超出預期

「找樹的人—巨木地圖計畫」團隊今發表「尋找台灣最高樹之旅」最新研究，團隊以徒步搜索、攀登、空載光達掃描技術與公民科學盤點全台巨木，確認目前位於大安溪上游的台灣杉「大安溪倚天劍」樹高達84.1公尺，是目前已知台灣第一高樹，也是東亞最高樹；此外，團隊比對兩期、相隔約10年的資料，發現941棵巨木中約有5%已消失，消失速度超出預期。成果刊登於國際期刊「森林與全球變遷前沿」。

「喪屍煙彈」列1級毒品 石崇良曝修法3方向：持有最重罰10萬

毒駕問題盛行，行政院昨通過將將俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯列一級毒品，對此，衛福部長石崇良今表示，將修正持有罰鍰提高到3至10萬元、製造、輸入新增刑法最高判3年有期徒刑，及建立網路巡察販售機制因應。

芒果果皮長「炭疽病」黑點能吃嗎？專家破迷思：香甜信號燈

又到了夏季芒果盛產期，不少老饕紛紛搶購回家品嚐，不過部分消費者發現有些芒果表皮出現黑色斑點，甚至聽聞是「炭疽病」所致，因此擔心是否影響食用安全。對此，資深菜販廖炯程表示，芒果常見的炭疽病屬於植物真菌感染，與人類熟知的炭疽桿菌完全不同，對人體沒有危害，甚至還可作為判斷芒果成熟度的重要依據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。