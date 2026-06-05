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勞動部風扇衣補助申請太踴躍 自營業者等優先審核

中央社／ 台北5日電

協助中小企業抵抗熱危害，勞動部補助中小企業及自營作業者購買風扇衣、冰背心等個人防護具，但因申請案踴躍，今天宣布將優先審查30人以下企業及自營業者補助案。

炎炎夏季來臨，勞動部職業安全衛生署5月時宣布受理中小企業及自營作業者申請風扇衣、冰背心等個人防護具，若是10人以下企業及自營作業者補助最高新台幣3萬元、50人以下企業最高補助5萬。

不過，由於5月下旬連續多日天氣炎熱，勞動部職安署職業衛生健康組長張國明今天告訴中央社記者，業者透過平台申請風扇衣、冰背心等個人防護具申請案踴躍，因此若是30人以下小微型企業及自營作業者，且於5月31日前已完成線上申請者，將優先辦理補助案件審查作業。

張國明告訴中央社記者，本來補助要點就有訂定會優先補助對象為30人以下企業及自營業者補助案，但因為申請踴躍，因此未納入優先對象者，後續將視經費執行情形並持續積極爭取經費，另行通知及開放申請。

張國明表示，去年針對中小企業及自營作業者申請高溫作業相關防護設施、器具及個人防護具經費匡列約新台幣1000多萬，今年則增加預算到近4000萬，後續會針對補助項目、對象等研議是否調整。

張國明也提醒，面對夏季高氣溫，防護措施除了防護衣外，雇主也應加強降溫設備等工作環境改善，落實休息、飲水及留意工作者身體狀況。

勞動部 中央社 中小企業

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