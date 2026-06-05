快訊

會考作文寫「藍皮列車」改造獲好評 滿級分樣卷一次看

海上對峙中！ 中國大陸海警船硬闖東沙限制水域

日本軟銀大手筆投資法國AI 但歐洲能源成本是硬傷

聽新聞
0:00 / 0:00

鐵道迷別錯過 鐵博兩款特色便當亮點在腰封 在這才買得到

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
國家鐵道博物館推出兩款鐵博特色便當 S212、S206。圖／取自「國家鐵道博物館」臉書粉專
國家鐵道博物館推出兩款鐵博特色便當 S212、S206。圖／取自「國家鐵道博物館」臉書粉專

2026第11屆鐵路便當節今天起4天在台北車站大廳登場，國家鐵道博物館推出兩款鐵博特色便當 S212、S206，亮點在便當腰封，鐵博表示，這次腰封不只可以看，吃完便當後先別急著丟，簡單動手改造一下，還能變成火車臉蛋的假面具、壁燈、提燈、面紙盒，讓便當腰封繼續留在生活裡。

「國家鐵道博物館」臉書粉專表示，國家鐵道博物館也在鐵路便當節設攤，兩款鐵博特色便當 S212、S206的腰封，分別以鐵博典藏的S212、S206柴電機車為主視覺，將館藏車輛的塗裝與外觀特色轉化為包裝設計。

鐵博特色便當S212，以S212號柴電機車為主角。鐵博表示，這輛車於2022年完成車輛修復，保留橘色塗裝與後期駕駛室改造後的外觀樣貌，目前於鐵博柴電工場靜態展示。

至於鐵博特色便當S206，以 S206 號柴電機車為圖樣。鐵博表示，這輛車於 2022 年完成車輛修復，裝回警鐘、恢復正面三面小窗，並將車身改回海軍藍，復原為抵台時的樣貌，目前也於鐵博柴電工場靜態展示。以上兩款便當鐵博未販售，須至鐵路便當節現場購買。

●2026第11屆鐵路便當節

日期：今天至6月8日下周一

時間：上午11時至晚上6時

地點：台北車站1樓多功能展演

國家鐵道博物館推出兩款鐵博特色便當 S212、S206。圖／取自「國家鐵道博物館」臉書粉專
國家鐵道博物館推出兩款鐵博特色便當 S212、S206。圖／取自「國家鐵道博物館」臉書粉專

國家鐵道博物館推出兩款鐵博特色便當 S212、S206，腰封改造變成火車臉蛋的假面具、壁燈、提燈、面紙盒。圖／取自「國家鐵道博物館」臉書粉專
國家鐵道博物館推出兩款鐵博特色便當 S212、S206，腰封改造變成火車臉蛋的假面具、壁燈、提燈、面紙盒。圖／取自「國家鐵道博物館」臉書粉專

便當 國家鐵道博物館

延伸閱讀

鐵路便當節今起4天北車登場！最便宜百元有找 日本JR北海道便當破千元

台灣高鐵便當新菜色迎盛夏 今鐵路便當節首度亮相

中華郵政再推鐵道列車郵票 山嵐號、海風號入列

越清淡越貴？ 網揭「健康餐盒」驚人成本：1烹調法超耗電

相關新聞

山區暴雨「國家級警報響」17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹以北、南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

熱帶擾動疑似卡在高雄沿岸 下午至傍晚全台大雷雨開轟

低氣壓影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，根據最新雷達及測站風場疊圖，南高屏的測站風場呈現逆時針排列，熱帶擾動91Ｗ疑似仍卡在高雄沿岸，整體風勢不算太大，陣風約4至6級。91Ｗ預計持續穿越南部陸地，下午至傍晚進入台灣東部海域，並持續朝東北加速移動。󠀠󠀠

芒果果皮長「炭疽病」黑點能吃嗎？專家破迷思：香甜信號燈

又到了夏季芒果盛產期，不少老饕紛紛搶購回家品嚐，不過部分消費者發現有些芒果表皮出現黑色斑點，甚至聽聞是「炭疽病」所致，因此擔心是否影響食用安全。對此，資深菜販廖炯程表示，芒果常見的炭疽病屬於植物真菌感染，與人類熟知的炭疽桿菌完全不同，對人體沒有危害，甚至還可作為判斷芒果成熟度的重要依據。

「找樹的人」最新研究：941棵巨木約5%已消失 速度超出預期

「找樹的人—巨木地圖計畫」團隊今發表「尋找台灣最高樹之旅」最新研究，團隊以徒步搜索、攀登、空載光達掃描技術與公民科學盤點全台巨木，確認目前位於大安溪上游的台灣杉「大安溪倚天劍」樹高達84.1公尺，是目前已知台灣第一高樹，也是東亞最高樹；此外，團隊比對兩期、相隔約10年的資料，發現941棵巨木中約有5%已消失，消失速度超出預期。成果刊登於國際期刊「森林與全球變遷前沿」。

大雷雨開炸北北基…示警區域曝 山區暴雨國家級警報響

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時14分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

慎防閃電落雷 北北基大雷雨至少1.5小時 3地山區暴雨國家級警報響

低氣壓及鋒面接近，中央氣象署針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時29分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。