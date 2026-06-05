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鐵道迷別錯過 鐵博兩款特色便當亮點在腰封 在這才買得到
2026第11屆鐵路便當節今天起4天在台北車站大廳登場，國家鐵道博物館推出兩款鐵博特色便當 S212、S206，亮點在便當腰封，鐵博表示，這次腰封不只可以看，吃完便當後先別急著丟，簡單動手改造一下，還能變成火車臉蛋的假面具、壁燈、提燈、面紙盒，讓便當腰封繼續留在生活裡。
「國家鐵道博物館」臉書粉專表示，國家鐵道博物館也在鐵路便當節設攤，兩款鐵博特色便當 S212、S206的腰封，分別以鐵博典藏的S212、S206柴電機車為主視覺，將館藏車輛的塗裝與外觀特色轉化為包裝設計。
鐵博特色便當S212，以S212號柴電機車為主角。鐵博表示，這輛車於2022年完成車輛修復，保留橘色塗裝與後期駕駛室改造後的外觀樣貌，目前於鐵博柴電工場靜態展示。
至於鐵博特色便當S206，以 S206 號柴電機車為圖樣。鐵博表示，這輛車於 2022 年完成車輛修復，裝回警鐘、恢復正面三面小窗，並將車身改回海軍藍，復原為抵台時的樣貌，目前也於鐵博柴電工場靜態展示。以上兩款便當鐵博未販售，須至鐵路便當節現場購買。
●2026第11屆鐵路便當節
日期：今天至6月8日下周一
時間：上午11時至晚上6時
地點：台北車站1樓多功能展演
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