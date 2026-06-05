「找樹的人」最新研究：941棵巨木約5%已消失 速度超出預期

「找樹的人—巨木地圖計畫」團隊今發表「尋找台灣最高樹之旅」最新研究，團隊以徒步搜索、攀登、空載光達掃描技術與公民科學盤點全台巨木，確認目前位於大安溪上游的台灣杉「大安溪倚天劍」樹高達84.1公尺，是目前已知台灣第一高樹，也是東亞最高樹；此外，團隊比對兩期、相隔約10年的資料，發現941棵巨木中約有5%已消失，消失速度超出預期。成果刊登於國際期刊「森林與全球變遷前沿」。

農業部林試所副研究員徐嘉君說，台灣全島約9.5億棵樹，幾乎不可能在崎嶇山地中逐一普查巨木，研究團隊利用政府的全台空載光達測繪資料，加上團隊實際測量地形分出地面點，以及離地最高點，並將兩者相減得到樹冠高度模型以推估樹高。

她表示，即使團隊以推估樹高高於65公尺為門檻，全台仍有5萬7065個疑似巨木點位，為此，團隊募集372位公民科學家，協助辨識去識別化的光達剖面影像，在1個多月內大幅將候選點位篩減至4736個，再由專業人員二次辨識確認，最終建立941棵高度超過65公尺的巨木清單，並選出代表性巨木進行實地攀樹、垂繩實測。

徐嘉君說，世界上適合高樹生長的地方並不多，大多分布在霧林帶，主要見於北美西北太平洋沿岸、亞馬遜、婆羅洲、雅魯藏布江上游峽谷，以及澳洲維多利亞省與塔斯馬尼亞，而台灣於位於北回歸線上，溫帶與熱帶生物在此交會，加上陡峭高山讓同緯度、不同海拔的生物各得其所，又有山海匯聚帶來的霧林帶。

研究也以公民科學行動計算巨木碳匯。徐嘉君說，2024年8月，團隊與約20位志工在台灣第三高樹所在的桃山神木谷，調查4公頃巨木群的碳儲存量，發現即使只計算樹的地上部，不計入根部的碳儲存量，就已接近全球頂尖的塔斯馬尼亞巨木林，約達每公頃1384公噸。

徐嘉君進一步說，桃山神木谷的森林中，約80%的碳匯儲存在胸徑超過1公尺的大樹中，凸顯出巨木固碳的價值。目前世界最高密度的樹木碳儲存量，為澳洲維多利亞省的每公頃1867公噸。

徐嘉君強調，相較於塔斯馬尼亞以攀樹師逐段量測樹材積，來計算碳儲存量的方式，目前團隊採用林保署公式估算的數字相當保守，可能低估碳儲存量至少3分之1，巨木森林是台灣固碳的重要資源，未來應持續投入巨木的保育與長期監測。她舉例，團隊今年在本野山以光達發現逾11棵超過65公尺的巨木，密集生長在約1公頃的林地內，命名為「巨木聖殿」，是過去從未發現的自然資源。

針對未來是否可能找到更高的樹？成大測量及空間資訊學系教授王驥魁分析機率不高，但不能排除。他指出，目前已有兩期全台光達資料，第二期品質明顯更佳，團隊也因此在中橫一帶找到1棵超過70公尺的雲杉。王驥魁也提醒，比對兩期相隔約10年的資料，發現941棵巨木中約有5%已消失，消失速度超出研究人員的預期。