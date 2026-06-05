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國家級警報響！葫蘆谷暴雨 大雷雨突襲彰投雲嘉4縣市
低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時37分；有短延時強降雨發生，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：南投縣南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉。雲林縣斗六市、古坑鄉、林內鄉。嘉義縣中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉。彰化縣芬園鄉、二水鄉。
山區暴雨通報，氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，持續時間至下午3時37分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉。
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