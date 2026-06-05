海科館「極地探險特展」登場 極光互動兼具科技感與藝術美學

國立海洋科技博物館「極地探險特展」今天開展到明年5月2日，以「探險到永續」為策展主軸，透過六大主題展區串聯跨越百年的極地探索歷程，結合沉浸式科技體驗、珍貴標本與國際科研成果，帶領民眾深入認識極地環境變遷。「沉浸式極光互動劇場」運用感測互動技術，讓絢麗極光隨著觀眾步伐變化，打造兼具科技感與藝術美學的沉浸式體驗空間。

展場同步導入低耗能電子紙展示設備，搭配珍貴極地生物標本與科學展示內容，將環境永續理念融入觀展體驗，提供兼具知識性、互動性與啟發性的環境教育場域。

另一項焦點展項則為有「末日種子庫」之稱的「斯瓦爾巴全球種子庫」模型展示。透過沉浸式模擬漫遊影片，民眾可深入了解全球種原保存的重要意義，並探索臺灣小米等重要作物種原於種子庫中的保存位置，進一步認識生物多樣性保育與氣候韌性建構的重要價值。

現場展示極地洋流、海冰變化及冰川消融等第一手觀測資料，透過珍貴研究紀錄與互動展示，讓觀眾深刻理解極地環境變化與生活之間密不可分的關聯性。

海科館館長王明源表示，極地是全球氣候系統的重要指標，極地環境的變遷正深刻影響世界各地的生態與人類社會。特展匯集國立中央大學、台灣極地研究中心、國立台灣博物館、台北市立動物園、國家太空中心以及芬蘭極地科學博物館等國內外重要科研與文化機構資源，共同將珍貴研究成果與典藏轉化為全民可親近的展示內容。

「極地探險特展」在主題館3樓第二特展廳。館方後續將陸續推出專題講座、教育推廣活動及親子體驗課程，更多展覽資訊及活動訊息，請至國立海洋科技博物館官網查詢（https://reurl.cc/Ga6pWG）。

國立海洋科技博物館「極地探險特展」今天開展到明年5月2日，以「探險到永續」為策展主軸。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館「極地探險特展」今天開展到明年5月2日，以「探險到永續」為策展主軸。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館「極地探險特展」今天開展到明年5月2日，以「探險到永續」為策展主軸。圖／海科館提供