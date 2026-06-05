雞胸肉怎麼煮才不柴？ 專家曝「這1物」多加15克：餐廳常用撇步

不少喜歡健身或者想減重的人都會補充蛋白質，當中雞胸肉是最多人攝取蛋白質的來源之一，但有些人會覺得雞胸肉吃起來很柴而不喜歡，日本生活網站《Trill》就介紹一招簡單又能讓雞胸肉軟嫩的方法，讓民眾在家裡也能輕鬆料理。

《Trill》教大家如何料理雞胸肉還不會變柴的方法，準備的食材很簡單，半片雞胸肉、500毫升的水、15克的鹽，然後將鹽倒入水中溶解，再將雞胸肉泡在鹽水中。文章中提醒關鍵是「3%鹽水」，若濃度5%，雞胸肉吃起來就會變得比較鹹。雞胸肉泡進鹽水後，再覆蓋保鮮膜，接著放入冰箱冷藏浸泡2小時，等到要烹調前再取出雞胸肉，然後用廚房餐巾紙將水分擦乾就可以下鍋料理。

文章解釋這種方法稱為「鹽水醃製」，是餐廳常用的技術，原理在於當肉類浸泡在濃度接近海水的水中時，纖維結構會變軟，水分更容易進入細胞，保持更高的含水量，不管是煎的或烤的，都可以變得濕潤而不會乾柴。

現代人工作忙碌，多數都在超商、超市購買已調理過、包裝好的雞胸肉，《元氣網》日前報導有藥師提醒雖然超商的雞胸肉能做到撕開即食又軟嫩多汁，但要特別注意當中的食品添加物「磷酸鹽」，如果天天吃、長期吃，這些加工磷會帶走骨頭的鈣質，讓骨密度往下掉，不可不慎。