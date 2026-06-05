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台南端午應景食品抽驗45件 1件花生粉初驗違規、複檢後合格

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局為守護市民食安，近期針對粽子、鹹蛋黃及乾貨等應景食品加強專案抽驗。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局為守護市民食安，近期針對粽子、鹹蛋黃及乾貨等應景食品加強專案抽驗。圖／南市衛生局提供

端午佳節將至，台南衛生局為守護市民食安，近期針對粽子、鹹蛋黃及乾貨等應景食品加強專案抽驗，衛生局表示，本次共計抽驗45件產品，其中44件符合規定，雖有1件花生粉初驗真菌毒素超標，但經限期改善後，複檢已合格。

衛生局指出，近期南部天氣高溫且潮濕，花生粉、堅果類及乾貨若存放不當，極易產生黃麴毒素，而黃麴毒素具耐熱性，一般加熱難以去除，長期食用恐危害健康，因應端午節即將到來，此次也特別加強節慶應景食品的抽驗工作。

其中，抽驗包括粽子、鹹蛋黃、蝦米、香菇等45件產品，檢驗項目涵蓋防腐劑、衛生指標菌、農藥殘留、動物用藥、真菌毒素及重金屬等，44件符合規定，雖有1件花生粉於初次檢驗時檢出真菌毒素，但經複檢結果已符合規定；針對23家業者環境衛生查核及42件食品標示查核，結果均全數過關。

衛生局長李翠鳳呼籲，民眾選購食材時，應優先選擇商譽良好、標示完整的包裝產品，並留意產品是否有發霉、變色、異味或受潮等情形，針對包粽常用的蝦米、香菇、栗子等，建議烹飪前先以溫水浸泡並多次換水，有助於減少添加物殘留。

衛生局也提醒，食品業者應落實原料及產品保存管理，加強環境衛生維護及溫、濕度控制，民眾則在享用美味粽子的同時，也應維持飲食均衡並注意存放環境，確保平安度過健康的端午佳節。

台南市衛生局為守護市民食安，近期針對粽子、鹹蛋黃及乾貨等應景食品加強專案抽驗。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局為守護市民食安，近期針對粽子、鹹蛋黃及乾貨等應景食品加強專案抽驗。圖／南市衛生局提供

台南 衛生局 粽子

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