大雷雨開炸北北基…示警區域曝 山區暴雨國家級警報響

「找樹的人—巨木地圖計畫」團隊今發表「尋找台灣最高樹之旅」最新研究，團隊以徒步搜索、攀登、空載光達掃描技術與公民科學盤點全台巨木，確認目前位於大安溪上游的台灣杉「大安溪倚天劍」樹高達84.1公尺，是目前已知台灣第一高樹，也是東亞最高樹；此外，團隊比對兩期、相隔約10年的資料，發現941棵巨木中約有5%已消失，消失速度超出預期。成果刊登於國際期刊「森林與全球變遷前沿」。

2026-06-05 13:58