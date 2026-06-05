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2歲童遭殘忍虐死曝跨縣市漏接 衛福部7月開中央級會議檢討

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部長石崇良說，案件涉及社家署、社安網及保護司，已要求要召開中央層級檢討會議。記者翁唯真／攝影
衛福部長石崇良說，案件涉及社家署、社安網及保護司，已要求要召開中央層級檢討會議。記者翁唯真／攝影

台中市2歲女童疑遭楊姓母親的林姓同居男友長期凌虐，楊女知情卻消極不作為，致女兒枉死，且出現台南、台中在個案銜接上漏洞爭議。衛福部石崇良今受訪回應，案件涉及社家署、社安網及保護司，已要求要召開中央層級檢討會議。社保司今說明，預計今年7月會召開中央層級會議。

楊女2025年10月起，帶著2歲女兒與44歲林男同居，同年11月，林男頻繁對女童施暴，曾將女童丟入洗衣機、關進衣櫥與廁所，甚至用透明膠帶纏繞女童額頭至下巴及雙手，僅留鼻孔呼吸；今年1月林男多次徒手或持伸縮棍痛毆女童，將其拋摔撞擊牆壁與床鋪，開啟吹風機，近距離高溫燙大腿，造成女童顱內出血、全身多處骨折與燒燙傷，最終致死。

不過楊女及女兒原在台南生活，後來搬至台中，中間疑似出現跨縣市銜接漏接。石崇良今出席健保署與國際扶輪社「全民健康保險遠距醫療給付計畫」合作備忘錄捐贈儀式說明，針對重大事件，會根據台南市政府社會局的檢討報告，且涉及社家署、社安網及保護司等跨局處，後續會再召集相關單位包含2個縣市的政府，並再邀集相關專家及學者來召開中央層級的檢討會議，以檢視有無更加精進的地方。

衛福部 石崇良 台中市

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