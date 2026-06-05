台北市發布大雨特報！這11區小心大雷雨 持續至13時38分

台北市中午發布天氣警特報，針對市區發布大雨特報，並於12時08分針對台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區、北投區發布大雷雨警示訊息，持續至13時38分。

北市府指出，目前對流系統即將移入台北市，市區已有短暫陣雨發生，最大時雨量為中山區長安國小站15.5毫米。評估系統移入後大同、中山、萬華、中正、大安、文山區時雨量約20至30毫米，其餘行政區時雨量約10至20毫米，影響時間約1至2小時。

另外，中央氣象署針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至14時8分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

北市災防辦指出，已通知消防局至現場巡查，請士林區公所轉知里、鄰長及警察局士林分局協助勸導遊客盡快離開水域。