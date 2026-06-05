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熱帶擾動疑似卡在高雄沿岸 下午至傍晚全台大雷雨開轟
低氣壓影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，根據最新雷達及測站風場疊圖，南高屏的測站風場呈現逆時針排列，熱帶擾動91Ｗ疑似仍卡在高雄沿岸，整體風勢不算太大，陣風約4至6級。91Ｗ預計持續穿越南部陸地，下午至傍晚進入台灣東部海域，並持續朝東北加速移動。
南部留意雨勢發展，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前低壓環流正影響屏東及周邊地區，隨著系統逐漸往東北移動，後續須持續觀察台灣西南海域雲雨帶的動向。嘉義至屏東、台東（蘭嶼、綠島）及南投，為今天降雨較明顯的區域，局部地區需留意瞬間大雨及強陣風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，注意午後大雷雨，台北盆地西側目前已有較大雨勢發生，其他地區受到午後熱力作用及大氣環境不穩定影響，今天下午至傍晚各地均有機會出現雷陣雨，須特別留意大雷雨、強陣風及瞬間大雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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