快訊

熱到爆！美加墨世界盃熱浪來襲怎麼踢球？

國家級警報響！17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

賴清德想邀黃仁勳參觀發電廠 蔣萬安冷回：要不要先去核三廠看看

聽新聞
0:00 / 0:00

熱帶擾動疑似卡在高雄沿岸 下午至傍晚全台大雷雨開轟

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
根據最新雷達及測站風場疊圖，南高屏的測站風場呈現逆時針排列，熱帶擾動91Ｗ疑似仍卡在高雄沿岸，整體風勢不算太大，陣風約4至6級。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
根據最新雷達及測站風場疊圖，南高屏的測站風場呈現逆時針排列，熱帶擾動91Ｗ疑似仍卡在高雄沿岸，整體風勢不算太大，陣風約4至6級。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

低氣壓影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，根據最新雷達及測站風場疊圖，南高屏的測站風場呈現逆時針排列，熱帶擾動91Ｗ疑似仍卡在高雄沿岸，整體風勢不算太大，陣風約4至6級。91Ｗ預計持續穿越南部陸地，下午至傍晚進入台灣東部海域，並持續朝東北加速移動。󠀠󠀠

南部留意雨勢發展，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前低壓環流正影響屏東及周邊地區，隨著系統逐漸往東北移動，後續須持續觀察台灣西南海域雲雨帶的動向。嘉義至屏東、台東（蘭嶼、綠島）及南投，為今天降雨較明顯的區域，局部地區需留意瞬間大雨及強陣風。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，注意午後大雷雨，台北盆地西側目前已有較大雨勢發生，其他地區受到午後熱力作用及大氣環境不穩定影響，今天下午至傍晚各地均有機會出現雷陣雨，須特別留意大雷雨、強陣風及瞬間大雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

大雷雨 高雄 屏東

延伸閱讀

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

今天「芒種」溼答答 中午到傍晚雨彈升級 全台雷雨開炸

愈晚南台灣天氣愈不穩 今夜至明晨低壓通過恐大雷雨

低壓環流從東港移入 粉專示警南高屏、台東留意雨勢

相關新聞

山區暴雨「國家級警報響」17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹以北、南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

熱帶擾動疑似卡在高雄沿岸 下午至傍晚全台大雷雨開轟

低氣壓影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，根據最新雷達及測站風場疊圖，南高屏的測站風場呈現逆時針排列，熱帶擾動91Ｗ疑似仍卡在高雄沿岸，整體風勢不算太大，陣風約4至6級。91Ｗ預計持續穿越南部陸地，下午至傍晚進入台灣東部海域，並持續朝東北加速移動。󠀠󠀠

「喪屍煙彈」列1級毒品 石崇良曝修法3方向：持有最重罰10萬

毒駕問題盛行，行政院昨通過將將俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯列一級毒品，對此，衛福部長石崇良今表示，將修正持有罰鍰提高到3至10萬元、製造、輸入新增刑法最高判3年有期徒刑，及建立網路巡察販售機制因應。

台北市發布大雨特報！這11區小心大雷雨 持續至13時38分

台北市中午發布天氣警特報，針對市區發布大雨特報，並於12時08分針對台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區、北投區發布大雷雨警示訊息，持續至13時38分。

芒果果皮長「炭疽病」黑點能吃嗎？專家破迷思：香甜信號燈

又到了夏季芒果盛產期，不少老饕紛紛搶購回家品嚐，不過部分消費者發現有些芒果表皮出現黑色斑點，甚至聽聞是「炭疽病」所致，因此擔心是否影響食用安全。對此，資深菜販廖炯程表示，芒果常見的炭疽病屬於植物真菌感染，與人類熟知的炭疽桿菌完全不同，對人體沒有危害，甚至還可作為判斷芒果成熟度的重要依據。

瘦瘦針正夯！中醫耳穴貼壓助攻使體重管理能有更佳效果

俗稱「瘦瘦針」近來備受關注。許多人因而成功減重，卻也有風險，不是人人適合。衛福部新營醫院中醫科陳弘原醫師指出， 此類藥物能降低食慾、增加飽足感及介入代謝機轉；但體重管理不能只看「吃多少」，更應評估壓力、睡眠、飲食型態與代謝症候群等風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。