工藤靜香設計櫻桃小丸子台北展舞台造型 6月17日親臨松菸展館預覧作品

【櫻桃小丸子原作40週年】特展今夏盛大登場，其中最受矚目的全新展區「小丸子的閃耀舞台」，特別邀請日本天后級藝人工藤靜香跨界參與角色立體造型服裝設計，打造小丸子與同學們前所未見的偶像舞台風格，讓經典角色以嶄新面貌站上聚光燈中央。

今年適逢《櫻桃小丸子》漫畫原作40週年，主辦單位特別邀請在音樂、繪畫、珠寶設計與潮流藝術創作等領域皆有卓越表現的工藤靜香參與展區設計，為小丸子與同學們打造全新舞台造型，不僅別具紀念意義，也為這部陪伴無數人成長的經典作品注入全新的時代魅力。此外，工藤靜香也決定於6月17日出席非公開活動，親自蒞臨展場參觀，近距離感受自己參與設計的作品，與台北觀眾一同見證《櫻桃小丸子》原作40週年的重要時刻。

小丸子化身偶像團體 展現前所未見的全新魅力

本次「小丸子的閃耀舞台」以當代流行音樂演唱會為發想，透過大型舞台、燈光效果與伸展舞台設計，呈現小丸子與同學們化身超人氣偶像團體的夢幻場景。觀眾熟悉的小丸子、小玉、花輪、野口、美環、大野與杉山等角色，不再只是校園中的同學，而是換上充滿舞台魅力的表演服裝，以自信姿態站上聚光燈下，彷彿正在舉辦一場專屬於《櫻桃小丸子》的夢幻演唱會。

為了突破大眾對角色既有的印象，工藤靜香此次特別以「酷」與「帥」作為服裝設計主軸。從黑色系服裝搭配亮眼紅色細節，到充滿演唱會氛圍的背心、亮片、飾品與層次剪裁，都展現出鮮明的舞台感與時尚感。她希望透過設計讓角色們保有原本的個性特色，同時散發偶像般的自信魅力，呈現與動畫作品截然不同的全新風貌。

展區搭配聚光燈、閃耀星光與演唱會舞台元素，營造如同大型音樂祭現場般的沉浸式體驗。角色們分別擔任主唱、表演者與DJ等不同舞台角色，而舞台下方更隱藏著由小丸子的爺爺、小玉的爸爸等熟悉角色組成的最強應援團，以各自獨特的方式替孩子們加油打氣，不僅增添趣味性，也呼應《櫻桃小丸子》作品中珍貴的友情、親情與青春回憶。

主辦單位表示，「小丸子的閃耀舞台」是本次40週年特展特別打造的全球獨家原創展區之一，希望透過嶄新的創意設定，帶給粉絲耳目一新的觀展體驗。當熟悉的角色換上工藤靜香親自設計的舞台服裝，站上璀璨舞台綻放光芒，不僅讓人看見小丸子與朋友們不同的一面，也象徵《櫻桃小丸子》陪伴全球粉絲40年來持續創新、歷久彌新的經典魅力。

工藤靜香設計櫻桃小丸子台北展舞台造型。圖／聯合數位文創提供

工藤靜香與《櫻桃小丸子》的特別緣分

其實，工藤靜香和櫻桃小丸子緣份首次來自於1990年12月，在一個特別音樂節目中，B.B.QUEENS演唱《櫻桃小丸子》經典曲〈大家來跳舞〉（おどるポンポコリン）時，就特別邀請了多位當時的殿堂級人氣歌手合作演出，包括當時年僅20歲的工藤靜香。這個豪華的合作演出，參與的其他巨星還包括中森明菜、松田聖子、Wink與森高千里等，成為日本演藝史上令人津津樂道的經典畫面，也見證了當年就已經擁有超高人氣的《櫻桃小丸子》。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於2026年6月18日至9月28日於松山文創園區五號倉庫展出，邀請大家一起走進小丸子的世界，見證她與好友們最閃耀的舞台時刻。更多相關資訊，請持續關注 官方粉絲專頁 及 展覽官網 。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展

◇ 展覽日期｜2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)

◇ 展覽時間｜每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

◇ 展覽地點｜松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

◇ 主辦單位｜天王星企業有限公司、聯合數位文創股份有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 授權單位｜SAKURA PRODUCTION Co.,Ltd.、NIPPON ANIMATION CO., LTD.、天王星企業有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 展覽官網｜ https://uevent.udnfunlife.com/maruko40tw

◇ 售票資訊｜ udn售票網

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