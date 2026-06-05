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「喪屍煙彈」列1級毒品 石崇良曝修法3方向：持有最重罰10萬

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，將修正持有罰鍰提高到3至10萬元、製造、輸入新增刑法最高判3年有期徒刑，及建立網路巡察販售機制因應。記者翁唯真／攝影
衛福部長石崇良表示，將修正持有罰鍰提高到3至10萬元、製造、輸入新增刑法最高判3年有期徒刑，及建立網路巡察販售機制因應。記者翁唯真／攝影

毒駕問題盛行，行政院昨通過將將俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯列一級毒品，對此，衛福部長石崇良今表示，將修正持有罰鍰提高到3至10萬元，製造、輸入新增刑法最高判3年有期徒刑，及建立網路巡察販售機制因應。

石崇良今出席健保署與國際扶輪社「全民健康保險遠距醫療給付計畫」合作備忘錄捐贈儀式時受訪說明，依托咪酯主要的吸食途徑為電子菸這項載具，2023年修正菸害防制法將非傳統菸品原料，歸類為「類菸品」。

石崇良說，在菸害防制法修法是將類菸品列為「禁止使用」，所以不論是使用、製造、輸入、販售、廣告跟使用，都禁止，這部分是已經列管。

不過當時未考量到「持有」部分，石崇良說，當時僅對使用有處分，而持有無法罰。因此接下來第一階段就是將「持有」並同跟「使用」一樣，都是納管禁止，持有罰則提升至3至10萬元。

石崇良說，第二對於製造、輸入都是採取「行政罰」，但在其他禁止電子菸的國家也難以遏止的趨勢，像新加坡、泰國、越南、澳洲等國，都從製造、輸入、販售等供應鏈納入「刑法」1至3年不等。

石崇良表示，第三，目前通路主要以社群、網路或自架網站等販售，直接販售行為已經納入刑法責任，但仍要加重平台業者責任，並要嚴禁上架販售，並與數發部建立AI、網路巡察機制等未來在執行上更確實。

石崇良說，合法的指定菸品加熱菸，而類菸品電子煙屬於不合法，因此在製造、輸入、販售、廣告等這些罰責都需要有比例原則，因此在這些之間，做全盤的整個罰則。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

石崇良 毒品 刑法 喪屍煙彈

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