山區暴雨「國家級警報響」17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

又到了夏季芒果盛產期，不少老饕紛紛搶購回家品嚐，不過部分消費者發現有些芒果表皮出現黑色斑點，甚至聽聞是「炭疽病」所致，因此擔心是否影響食用安全。對此，資深菜販廖炯程表示，芒果常見的炭疽病屬於植物真菌感染，與人類熟知的炭疽桿菌完全不同，對人體沒有危害，甚至還可作為判斷芒果成熟度的重要依據。

2026-06-05 11:29