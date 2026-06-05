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國家級警報響！17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

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山區暴雨「國家級警報響」17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時38分。圖／取自氣象署網站
氣象署針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時38分。圖／取自氣象署網站

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新竹以北、南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣。

氣象署針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時38分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度。

山區暴雨通報，氣象署針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至下午2時8分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：新北市烏來區、台北市士林區、新北市新店區、新北市三峽區。

低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

大雷雨 暴雨 氣象署

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