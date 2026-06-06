鞋全家福 初夏購物季SUMMER SALE

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歡迎與我們一起迎接艷陽六月天，六月是鞋全家福嗨翻初夏的購物季，活動從 6/5到 6/21，各式夏季新品全面登場，輕快涼鞋和海灘拖鞋，現在買正是時候，迎接暑假以及接下來的梅雨季，鞋全家褔初夏購物季，都能滿足您足下需求，快來鞋全家福清涼舒心，玩美一夏。

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鞋全家福商品卡

鞋全家福商品卡使用簡易便利，餘額可留存卡內下次使用，讓購鞋更彈性，鞋全家福商品卡有$1000元、$500元及$100元，送禮自用兩相宜，三種面額可互相搭贈，佳節贈品或捐助偏鄉弱勢，鞋全家福商品卡暖心實用，歡迎企業機關、愛心公益團體及公司行號提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2專人服務

▲鞋全家福商品卡分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種面額。 圖／鞋全家福提供

MIT微笑協力店TEAM TAIWAN

鞋全家福是MIT微笑協力店. 提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，選擇 MIT不只是支持台灣製造，更是選擇一份安心與信賴，歡迎親臨門市或線上購物官網認明<微笑標章>安心選購!

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會員購物持卡(或出示APP)消費，平日享95折，85折期間再95折，首次下載或開卡綁定鞋全家福APP，立可獲得開卡禮『100元電子折價券』，APP會員每年生日當月還有專屬$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。

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