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鞋全家福 初夏購物季SUMMER SALE

文／ 鞋全家福提供

圖／鞋全家福提供
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歡迎與我們一起迎接艷陽六月天，六月是鞋全家福嗨翻初夏的購物季，活動從 6/5到 6/21，各式夏季新品全面登場，輕快涼鞋和海灘拖鞋，現在買正是時候，迎接暑假以及接下來的梅雨季，鞋全家褔初夏購物季，都能滿足您足下需求，快來鞋全家福清涼舒心，玩美一夏。

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圖／鞋全家福提供
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▲鞋全家福商品卡分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種面額。 圖／鞋全家福提供
▲鞋全家福商品卡分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種面額。 圖／鞋全家福提供

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